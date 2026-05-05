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5 de mayo de 2026

HYST Y PDI COORDINAN ACCIONES ANTE FUTURA IMPLEMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA EN TURISMO

Gremio turístico de Torres del Paine planteó inquietudes sobre impactos operativos y experiencia de visitantes.

hystpdi

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) sostuvo una reunión de trabajo con el Prefecto Inspector Jefe de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Carlos Vásquez, con el objetivo de abordar materias relevantes para el sector turismo y fortalecer las coordinaciones interinstitucionales.

Durante el encuentro, se analizaron diversos temas vinculados a la gestión del turismo en la región, destacando la próxima implementación del sistema de identificación biométrica. En este contexto, se plantearon inquietudes desde el sector respecto a sus posibles implicancias operativas y efectos en la experiencia de los visitantes, enfatizando la necesidad de una adecuada coordinación y socialización del proceso.

Como resultado, se acordó avanzar en la realización de una instancia informativa dirigida al sector turístico, en la cual se presentarán los alcances, funcionamiento y etapas de implementación del sistema, abierta a todos quienes deseen participar.

Adicionalmente, se abordaron aspectos relacionados con regulaciones vigentes, identificando oportunidades para agilizar ciertos procesos, así como la importancia de fortalecer mecanismos de fiscalización en otros ámbitos.

HYST valora esta instancia de diálogo y reafirma su disposición a continuar trabajando de manera colaborativa con las autoridades, en beneficio del desarrollo ordenado y sostenible del turismo en la Región de Magallanes.

“Valoramos esta instancia de trabajo con la Policía de Investigaciones, ya que nos permite abordar de manera directa temas clave para el desarrollo del turismo en la región. La implementación del sistema de identificación biométrica es una medida relevante, pero que requiere una adecuada coordinación y claridad hacia el sector para asegurar su correcta aplicación. Como HYST, creemos fundamental que exista información oportuna y espacios de diálogo que permitan prepararnos de manera conjunta. Seguiremos trabajando colaborativamente con las autoridades para avanzar en un turismo seguro, ordenado y sostenible en Magallanes.” Sara Adema, gerente de Hyst.

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