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19 de abril de 2026

SECTOR TURÍSTICO DE TORRES DEL PAINE PLANTEA URGENCIAS EN INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD A MINISTRO DE ECONOMÍA

Empresarios y representantes del rubro expusieron brechas en rutas, aeropuertos y concesiones durante reunión realizada en la Delegación Presidencial.

MINISTRO DE ECONOMÍA

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) participó en una reunión junto a empresarios de la región con el ministro de Economía, Daniel Mas Valdés, en el marco de su visita a Magallanes. El encuentro se desarrolló en la Delegación Presidencial y se extendió por cerca de dos horas, abordando temas clave para el desarrollo productivo local.

En la instancia, el gremio turístico expuso la necesidad de avanzar en mejoras de infraestructura vial en zonas de interés turístico, así como fortalecer la conectividad regional, tanto aérea como terrestre. Entre los planteamientos, se destacó la importancia de mejorar la infraestructura aeroportuaria y avanzar hacia una operación continua 24/7, considerada fundamental para responder a la demanda del destino.

Otro de los puntos abordados fue la situación de las concesiones en el Parque Nacional Torres del Paine, donde se enfatizó la importancia de asegurar su continuidad. Desde el sector, se advirtió además la necesidad de una inversión significativa en infraestructura dentro del parque, acorde a su posicionamiento como destino turístico de nivel mundial.

La gerente de HYST, Sara Adema Yusta, señaló que actualmente existe una brecha relevante en infraestructura que debe ser abordada con urgencia para garantizar una experiencia de calidad y segura para los visitantes. Asimismo, indicó que avanzar en conectividad y resolver el escenario de las concesiones son aspectos necesarios para una adecuada planificación y continuidad de los servicios turísticos en el parque.


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ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE PRESENTA CUENTA PÚBLICA 2026 DESTACANDO INVERSIÓN, OBRAS Y PROYECTOS PARA CERRO CASTILLO

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