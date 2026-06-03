3 de junio de 2026
EL SÁBADO 6 RETORNAN LOS VINILOS A LA JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN
Este sábado 6 de junio de 15.00 a 20.00hrs en Avenida España N° 0352, esquina José Robert).
En estos tiempos en que la nostalgia revive al disco de vinilo en plena era digital, si eres amante de la música envasada no puedes perderte el sábado 6 de junio, entre las 15:00 y las 20:00 horas, una nueva muestra de cambalacheo musical de Agrupación Melómano Magallánico, que tendrá lugar en la sede comunitaria de la Junta de Vecinos de población Mauricio Braun (Avenida España N° 0352, esquina José Robert).
En aquel espacio privilegiado, quienes coleccionan vinilos u otros formatos físicos podrán encontrar una diversa gama de discos long play y singles, además de compactos, casetes, DVD, VHS, tornamesas y memorabilia vintage, además del infaltable toque musical a cargo de DJs en vivo.
En aquel espacio privilegiado, quienes coleccionan vinilos u otros formatos físicos podrán encontrar una diversa gama de discos long play y singles, además de compactos, casetes, DVD, VHS, tornamesas y memorabilia vintage, además del infaltable toque musical a cargo de DJs en vivo.
Este evento con entrada libre, único en la Patagonia y con más de una década de vida, te invita a fomentar el coleccionismo musical y darte una opción para disfrutar del sonido analógico y, de paso, encontrarse con amistades melómanas y engrosar tus preferencias musicales.
Además siempre tendrás la opción de darle una mejor vida a tu música, llevando a la muestra aquellos discos repetidos o que ya no escuches para poder intercambiar y darles así una merecida rotación.
Desde ya, no te olvides de agendar este evento familiar dentro de tus favoritos para el primer fin de semana de junio.
LXS ESPERAMOS !!!
Desde ya, no te olvides de agendar este evento familiar dentro de tus favoritos para el primer fin de semana de junio.
LXS ESPERAMOS !!!
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