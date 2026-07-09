JÓVENES MÚSICOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL MAGALLANES DE FOJI REALIZARÁN CONCIERTO GRATUITO EN PUNTA ARENAS

​39 niñas, niños y jóvenes de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams, conforman este 2026 la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional (OSJR) de Magallanes de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).



Los músicos de entre 11 y 19 años mostrarán su gran talento a la comunidad magallánica en un concierto gratuito que se realizará el viernes 17 de julio a las 13:00 horas en el gimnasio de la Escuela Portugal, ubicado en calle Chiloé 648, Punta Arenas.



El evento se realizará luego de una semana donde los jóvenes participarán de un Campamento Musical Intensivo, experiencia que obedece a un modelo educativo que se implementa en las regiones de Aysén y Magallanes.



Este formato contempla 5 días consecutivos de trabajo, en donde los becados y becadas participan en jornadas diarias con ensayos por secciones, ensayos parciales, ensayos tuttis, actividades psicosociales y más.



El principal objetivo de esta iniciativa es brindar a niños, niñas y jóvenes de zonas geográficamente más apartadas la oportunidad de acceder a un proceso formativo musical que contribuya tanto a su desarrollo artístico como personal.



“Para FOJI la formación de excelencia debe llegar a todos los rincones del país. Por esto, estos campamentos, estas actividades, son una oportunidad concreta para niños niñas y jóvenes, en este caso de Magallanes, para que accedan a una experiencia educativa intensa con instructores especializados en trabajo musical de alto nivel”, afirmó el compositor y director ejecutivo de FOJI, Pablo Aranda, agregando que “Durante una semana los becados y becadas participarán en clases ensayos y actividades que potenciarán no sólo su desarrollo artístico, sino también habilidades como el trabajo en equipo, la disciplina y la confianza en sí mismos. Crear nuevas instancias formativas en todos los territorios es parte de nuestro compromiso con una educación musical de calidad inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos”.



Dirección musical



Este año, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes estará dirigida por Jesús Rodríguez, Magíster en Dirección Orquestal por la Universidad de Chile, Diplomado en Dirección de Orquestas Juveniles e Infantiles por la Universidad Alberto Hurtado y titulado como Intérprete Superior en Violoncello por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Ha sido director musical de las Orquestas Sinfónicas Juveniles de El Tabo y de la Escuela Artística de Villa Alemana. Actualmente dirige la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Orquesta Estudiantil Sergio Leiva, perteneciente al Conservatorio Izidor Handler del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar, y la Orquesta de la Escuela Artística de Villa Alemana.



Exintegrante de la primera generación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Valparaíso, creada en 2010. Su trayectoria lo ha llevado a desarrollar una destacada labor como intérprete, educador y director, trabajando activamente con elencos de distintos niveles formativos, desde orquestas escolares hasta profesionales, dentro de la región.



Dirigió durante 2 años la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Valparaíso y colabora frecuentemente como director asistente del titular Paolo Bortolameolli en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).



Según afirmó, la comunidad podrá disfrutar de un concierto que propone un viaje por distintas culturas y rincones del mundo. Inspirado en la idea de los navegantes, el programa recorrerá diversos estilos, épocas y tradiciones, ofreciendo una experiencia llena de colores y matices sonoros.



Este concierto se realiza también gracias al trabajo de los instructores de la OSJR Magallanes: Silvana Garrido López (violín), José Jiménez Castillo (violín), Alejandra Tapia Zapata (viola), Tatiana Mejías Moreno (violoncello), Pablo Villarroel Muñoz (contrabajo) Rodrigo Araya Araya (maderas, clarinete), Candelaria Orihuela Cabrera (bronces, corno), Sergio Ojeda (percusión) y Vicente Oyarzún Ruiz (piano).



La presentación incluirá fragmentos de la Primera Sinfonía de Johannes Brahms y de la conocida Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky. También contemplará la riqueza de la música tradicional de Hungría a través de las Danzas Rumanas de Béla Bartók.



La música chilena tendrá un lugar destacado en este recorrido, con obras de Violeta Parra y Víctor Jara, dos figuras fundamentales del patrimonio cultural del país.



Será una propuesta diversa y cercana, pensada para que personas de todas las edades puedan disfrutar de un encuentro con la música y sus múltiples expresiones alrededor del mundo. “Los chicos han tenido una buena curva de desarrollo, han estudiado, hemos estado en contacto de forma remota también para ir acompañando los avances, y creo que llegan con harto cariño, con harto esfuerzo a esta primera muestra”, señaló el director musical, Jesús Rodríguez.











OSJR de Magallanes



La orquesta nace el año 2010 y es una de las quince agrupaciones sinfónicas de jóvenes creadas en cada una de las regiones del país, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la República de Chile.



La Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes está conformada por 39 niños, niñas, adolescentes y jóvenes músicos, de entre 11 y 19 años de edad, provenientes de las comunas de Cabo de Hornos, Puerto Natales y Punta Arenas.



Desde su creación, en el año 2010 y hasta el día de hoy, la orquesta se ha presentado en escenarios como la Catedral de Punta Arenas, Santuario María Auxiliadora, Centro de Eventos Dreams, Colegio María Mazarello de Puerto Natales, Teatro Municipal de Punta Arenas, Liceo Luis Alberto Barrera, Escuela Croacia de Punta Arenas, Escuela Bernardo O´Higgins, visitando también la ciudad de Porvenir, en Tierra del Fuego y en Sala de uso múltiple de Puerto Williams. La agrupación ha sido partícipe de encuentros nacionales de orquestas juveniles e infantiles organizados por FOJI.

