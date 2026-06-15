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15 de junio de 2026

COMISIÓN CISC-RPA SUPERVISÓ CONDICIONES DE JÓVENES PRIVADOS DE LIBERTAD EN MAGALLANES

La actividad -que se desarrolla en forma semestral y sin aviso previo- fue coordinada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, y tuvo como fin verificar directamente la situación de adolescentes y sus condiciones de vida, junto con asesorar en el debido resguardo de sus derechos y garantizar una atención adecuada.

FOTO COMISIÓN CISC-RPA2

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, encabezó la semana pasada la primera visita en terreno que realiza durante el presente año la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC-RPA). Esta instancia técnica se constituyó durante la mañana del viernes 12 en las dependencias del Centro de Cumplimiento Juvenil de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

La actividad -que se desarrolla en forma semestral y sin aviso previo- fue coordinada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, y tuvo como fin verificar directamente la situación de adolescentes y sus condiciones de vida, junto con asesorar en el debido resguardo de sus derechos y garantizar una atención adecuada.

Tras verificar directamente en terreno los estándares de calidad junto a los restantes comisionados, el Seremi Cristóbal Fernández, destacó el valor de esta supervisión a centros privativos de libertad al menos dos veces al año, basado en un modelo de intervención especializado, dándose así cumplimiento a un mandato legal: “La finalidad de esta inspección es ir mejorando las condiciones al interior de estos centros y de ahí que nuestra visita al Centro de Cumplimiento Juvenil permita la formulación de diversas recomendaciones y propuestas para el mejoramiento de aquellos estándares que son fundamentales para el bienestar y la reinserción de quienes se encuentran hoy bajo la tutela del Estado”.

Agregó que durante el recorrido se evaluaron las condiciones de adolescentes infractores de ley en tres diferentes tipos de regímenes:

• Internación provisoria (IP)
• Internación en régimen cerrado (IRC)
• Medida de libertad asistida especial con internación parcial (LAE IP).

La visita les permitió ejercer una amplitud de facultades para solicitar documentación y traer a la vista todos los antecedentes que esta revisión estima pertinentes en áreas fundamentales como infraestructura, salud, alimentación, educación, disciplina, tratamiento de adicciones, seguridad y el trato recibido por los jóvenes, entre otras. La comisión estuvo conformada por representantes de instituciones que tienen competencia en la materia:

• Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH.
• Poder Judicial (Juzgado de Garantía de Punta Arenas)
• Ministerio Público
• Defensoría Penal Pública
• Corporación Opción
• Universidad de Magallanes
• Fundación Esperanza
• Servicio Local de Educación Pública (SLEP)
• Defensoría de la Niñez
• Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

De acuerdo a la normativa que la regula y conforme a su cronograma del año, la comisión CISC-RPA volverá a ejercer formalmente su función durante el segundo semestre para supervisar las condiciones del mencionado centro y retomar el estado de los compromisos adoptados.

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