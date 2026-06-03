MAGALLANES REGISTRA LA MENOR PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO EN ADOLESCENTES A NIVEL NACIONAL

​Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemoró este 31 de mayo, el Ministerio de Salud dio a conocer resultados preliminares de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ), que por primera vez se aplicó con representatividad nacional. Los datos revelan que un 11,7% de los adolescentes consume tabaco en cualquiera de sus formas. Asimismo, un 34,5% de los estudiantes estuvo expuesto al humo del tabaco en su hogar durante los últimos siete días. El estudio abarcó una muestra de 7.204 estudiantes de entre 13 y 15 años en 16 regiones del país.

​

La encuesta también midió el alcance de las campañas de prevención: un 33,8% de los jóvenes declaró haber visto o escuchado algún tipo de mensaje antitabaco en medios de comunicación durante los últimos 30 días, lo que da cuenta del impacto de las estrategias de comunicación de riesgos dirigidas a esta población.



El Seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, destacó que los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes muestran avances importantes, especialmente al evidenciar una disminución del consumo de tabaco entre adolescentes. “Estos resultados nos indican que las estrategias de promoción de la salud y prevención del tabaquismo son muy relevantes. En Magallanes contamos con una de las tasas más bajas de consumo de tabaco en adolescentes del país, lo que refleja el compromiso de las comunidades educativas, las familias y los equipos de salud. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Debemos continuar fortaleciendo las acciones de educación y prevención respecto de los daños que provoca el tabaquismo, tanto en quienes consumen directamente como en quienes se ven expuestos al humo de manera involuntaria. La exposición al humo de tabaco en niños, niñas y adolescentes aumenta el riesgo de desarrollar diversas enfermedades, entre ellas patologías cardiovasculares, respiratorias y distintos tipos de cáncer”, dijo la autoridad.



A nivel nacional la encuesta muestra que las regiones con mayor prevalencia de adolescentes consumidores actuales de tabaco son: Antofagasta con 31,3%, seguido por Los Ríos con 15,8% y Los Lagos con 15,5%. Por el contrario, la región con menor consumo de tabaco en adolescentes es Magallanes con 4,3%, seguida por la región de Aysén con 5,9% y Ñuble con 6,7%.

​

El Ministerio de Salud explicó que es la quinta versión de la EMTJ en Chile, pero la primera en incorporar una muestra de carácter nacional. Las versiones anteriores se realizaron solo en algunas regiones. Gracias a este cambio metodológico, el país podrá integrarse a los reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre prevalencia del consumo de tabaco en jóvenes a nivel mundial.



El Seremi de Salud recordó también que este año el lema de la Organización Mundial de la Salud para conmemorar la fecha lo hace bajo el lema “Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina”, y que apunta a advertir las nuevas formas que ha desarrollado la industria – con productos distintos al tabaco que atraen a los jóvenes con presentaciones en colores llamativos y/o sabores distintos a los tradicionales- para continuar incentivando el consumo del cigarrillo y el tabaco en la población.



Chile cuenta con normativa legal que prohíbe la venta y entrega gratuita de productos de tabaco y vapeo a menores de 18 años; prohíbe la venta de estos productos a menos de 100 metros de establecimientos educacionales; establece la obligatoriedad de aplicar imágenes y/o texto de advertencia sanitaria en los envases de productos; prohíbe totalmente la publicidad y promoción del tabaco; restringe la publicidad de los productos de vapeo; prohíbe los descriptores engañosos en los envases, como “light”, “suave”, ligero”; y prohíbe fumar y vapear en todo espacio cerrado accesible al público o de uso comercial colectivo.



Además, desde noviembre de 2025 el tratamiento integral del tabaquismo fue incorporado como Garantía Explícita en Salud (GES 90), disponible para personas mayores de 25 años beneficiarias de Fonasa o Isapre que sean diagnosticadas con alta dependencia a la nicotina por su médico tratante.

