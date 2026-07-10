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10 de julio de 2026

MUERE ENRIQUE KRAUSS, EXMINISTRO DEL INTERIOR E HISTÓRICO DIRIGENTE DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, hijos, familiares, amistades y a todas y todos quienes compartieron su vida y legado", indicó el partido.

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La Democracia Cristiana informó este viernes el fallecimiento de Enrique Krauss Rusque, histórico militante de la colectividad, exministro del Interior, expresidente nacional del Partido Demócrata Cristiano y exdiputado de la República.

A través de un comunicado, el partido lamentó la muerte del exsecretario de Estado, a quien destacó como un "servidor público ejemplar".

"Lamentamos informar el sensible fallecimiento de don Enrique Krauss Rusque, destacado militante de la Democracia Cristiana, exministro del Interior, expresidente nacional del Partido Demócrata Cristiano, exdiputado de la República y servidor público ejemplar, cuya trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el servicio a Chile", señaló la colectividad.

Asimismo, agregaron: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, hijos, familiares, amistades y a todas y todos quienes compartieron su vida y legado".

Fuente: 24horas.cl 


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