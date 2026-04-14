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14 de abril de 2026

ANCCH Y MINISTERIO DE ECONOMÍA ACUERDAN ELABORAR PLAN PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO DEL MODELO EMPRESARIAL COOPERATIVO

La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, que agrupa a más de 1,5 millones de socios, acordó presentar al ministro en el corto plazo un plan de medidas encaminadas al fortalecimiento del modelo con impacto en el crecimiento económico.

VB FOTO ANCCh - Ministerio de Economia (1)

Como parte de una ronda de reuniones con ministerios de la administración de José Antonio Kast, la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile (ANCCh) se reunió con el ministro de Economía, Daniel Mas, con el objetivo principal de presentar a la confederación y sus siete federaciones, así como el aporte que efectúa el modelo empresarial cooperativo al desarrollo productivo y económico del país.

 
En la instancia, la ANCCh transmitió a la autoridad del impacto de las cooperativas en el desarrollo de las economías regionales y locales, relevando el rol de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía (DAES) y del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC) al alero de Corfo. Asimismo, hubo un compromiso de ambas partes de seguir trabajando en espacios de integración y articulación de políticas públicas.

 
La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, que agrupa a más de 1,5 millones de socios, acordó presentar al ministro en el corto plazo un plan de medidas encaminadas al fortalecimiento del modelo con impacto en el crecimiento económico. Lo anterior, alineado con la meta que ha establecido el Gobierno de José Antonio Kast, reiterada por el ministro Mas “tenemos que volver a crecer al 4%”.

 
Además del ministro, la reunión contó con la presencia de representantes de todas las federaciones de la ANCCh, encabezadas por su presidente, Mauricio Rojas Lagos (Fecrecoop y Cooperativas del Sur); el vicepresidente, Rodrigo Silva (Foro Cooperativo); el secretario, Alex Figueroa (Coopera); y los consejeros Jaime Ugarte (Fenacopel); Agustín Mariano (Campocoop) y Manuel Morán (Fesan); junto a la directora ejecutiva, Jimena Muñoz (Foro Cooperativo).
En el encuentro también estuvo el nuevo jefe de la DAES, Sebastián Espinosa; el gerente general de la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada (Capel), Claudio Escobar; y el gerente general de la Cooperativa Nacional de Vivienda y Servicios Habitacionales (Conavicoop), Mauricio De la Barra.

 
El ministro de Economía, Daniel Mas, declaró que buscarán ser un facilitador del trabajo de las cooperativas, en la búsqueda de crear nuevos empleos y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Respecto a la instancia, aseguró que “este acercamiento nos permitió conocer de primera fuente los desafíos que enfrenta el sector y reafirmar nuestro compromiso como ministerio para avanzar en políticas que fortalezcan el modelo cooperativo y que contribuyan a un crecimiento en favor de las personas”.

 
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, Mauricio Rojas Lagos, comentó que buscaban proyectar “cómo el modelo empresarial cooperativo opera como un actor económico de impacto productivo y territorial en Chile, y llegamos al acuerdo de seguir trabajando y articulando a través de distintas mesas público privadas, para las que elaboraremos un plan de crecimiento cooperativo”.

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