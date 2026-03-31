Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de marzo de 2026

DIPUTADO CARLOS BIANCHI IMPULSÓ Y CONCRETÓ REUNIÓN DE TRABAJO CON MINISTRA DE SEGURIDAD Y AUTORIDADES CON FOCO EN CONTROL TERRITORIAL Y TRANSPORTE AÉREO

El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento de las estrategias de seguridad en la región, abordando desafíos locales con impacto nacional, especialmente en materia de control territorial, coordinación institucional y resguardo de fronteras.

REUNION SEGURIDAD DELEGACION 2

En una reunión de trabajo, concretada esta mañana en Punta Arenas, calificada como “provechosa y necesaria”, se congregaron la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el diputado Carlos Bianchi; la delegada presidencial regional Ericka Farias; el gobernador regional Jorge Flies; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; y el concejal Germán Flores, presidente de la comisión de Seguridad del Concejo Municipal.

 
El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento de las estrategias de seguridad en la región, abordando desafíos locales con impacto nacional, especialmente en materia de control territorial, coordinación institucional y resguardo de fronteras.

 
Tras la reunión, el diputado Carlos Bianchi destacó los avances alcanzados:

 
“Hoy día tuvimos una reunión muy provechosa. Analizamos la implementación de leyes en vigencia y nuevas ideas legislativas para fortalecer los planes de seguridad de los chilenos, en especial de la región.”

 
Por su parte, la ministra Trinidad Steinert valoró la coordinación de las autoridades regionales y relevó la importancia de las iniciativas surgidas desde Magallanes:

 
“Quiero agradecer a todas las autoridades que hoy día nos acompañan... Veo que esta región está muy fortalecida en cuanto a la orientación en el sentido de dar mayor seguridad por distintas formas, de distintas aristas a la región que obviamente va a incidir en lo que es todo el país.”

 
La secretaria de Estado también puso énfasis en uno de los principales desafíos detectados durante la jornada, vinculado al control del transporte aéreo: “Tenemos varios desafíos y me llevo un proyecto muy interesante para controlar los aeródromos y distintas formas que dicen relación con el espacio aéreo, como el control de pasajeros. Es un tremendo desafío para que sepamos efectivamente quiénes a nivel nacional están abordando nuestras líneas aéreas y así detectar si existen alertas, como personas con órdenes de detención.”

 
La reunión permitió alinear criterios entre el nivel central y regional, consolidando una agenda de trabajo que busca reforzar la seguridad desde una mirada integral, considerando las particularidades geográficas y estratégicas de Magallanes.

 
Las autoridades coincidieron en que la región puede transformarse en un modelo de gestión en seguridad, especialmente en materias como control fronterizo, transporte y coordinación interinstitucional, la reunión de trabajo fue el resultado de una invitación que impulsó el Diputado Carlos Bianchi, autor de las leyes de control Biométrico en aeropuertos nacionales y el acceso a los listados de pasajeros de líneas aéreas por parte de las policías y fiscalías.

ministraseguridad

MINISTRA STEINERT CONFIRMA PRESUPUESTO EN SEGURIDAD SIN RECORTES: “VAMOS A CONTAR CON NUESTROS RECURSOS ÍNTEGRAMENTE...TENEMOS QUE FORTALECER A POLICIAS”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINISTRA STEINERT CONFIRMA PRESUPUESTO EN SEGURIDAD SIN RECORTES: “VAMOS A CONTAR CON NUESTROS RECURSOS ÍNTEGRAMENTE...TENEMOS QUE FORTALECER A POLICIAS”

Leer Más

Buenos días región.

Buenos días región.

ministraseguridad
nuestrospodcast
Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1

MEGAPROYECTO QUÍMICO EN MAGALLANES FRENA SU ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA TENER "MAYOR TIEMPO PARA RESPONDER"

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
REUNION SEGURIDAD DELEGACION 2

DIPUTADO CARLOS BIANCHI IMPULSÓ Y CONCRETÓ REUNIÓN DE TRABAJO CON MINISTRA DE SEGURIDAD Y AUTORIDADES CON FOCO EN CONTROL TERRITORIAL Y TRANSPORTE AÉREO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
recorteseguridadchile

MINISTRA STEINERT INFORMÓ QUE "NO HABRÁ REBAJA" EN EL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Comisario Leonardo Alegría, Jefe Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas

PDI FORTALECE FISCALIZACIONES Y PROYECTA NUEVOS SISTEMAS DE CONTROL MIGRATORIO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Subvenciones