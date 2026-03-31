DIPUTADO CARLOS BIANCHI IMPULSÓ Y CONCRETÓ REUNIÓN DE TRABAJO CON MINISTRA DE SEGURIDAD Y AUTORIDADES CON FOCO EN CONTROL TERRITORIAL Y TRANSPORTE AÉREO

En una reunión de trabajo, concretada esta mañana en Punta Arenas, calificada como “provechosa y necesaria”, se congregaron la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el diputado Carlos Bianchi; la delegada presidencial regional Ericka Farias; el gobernador regional Jorge Flies; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; y el concejal Germán Flores, presidente de la comisión de Seguridad del Concejo Municipal.



El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento de las estrategias de seguridad en la región, abordando desafíos locales con impacto nacional, especialmente en materia de control territorial, coordinación institucional y resguardo de fronteras.



Tras la reunión, el diputado Carlos Bianchi destacó los avances alcanzados:



“Hoy día tuvimos una reunión muy provechosa. Analizamos la implementación de leyes en vigencia y nuevas ideas legislativas para fortalecer los planes de seguridad de los chilenos, en especial de la región.”



Por su parte, la ministra Trinidad Steinert valoró la coordinación de las autoridades regionales y relevó la importancia de las iniciativas surgidas desde Magallanes:



“Quiero agradecer a todas las autoridades que hoy día nos acompañan... Veo que esta región está muy fortalecida en cuanto a la orientación en el sentido de dar mayor seguridad por distintas formas, de distintas aristas a la región que obviamente va a incidir en lo que es todo el país.”



La secretaria de Estado también puso énfasis en uno de los principales desafíos detectados durante la jornada, vinculado al control del transporte aéreo: “Tenemos varios desafíos y me llevo un proyecto muy interesante para controlar los aeródromos y distintas formas que dicen relación con el espacio aéreo, como el control de pasajeros. Es un tremendo desafío para que sepamos efectivamente quiénes a nivel nacional están abordando nuestras líneas aéreas y así detectar si existen alertas, como personas con órdenes de detención.”



La reunión permitió alinear criterios entre el nivel central y regional, consolidando una agenda de trabajo que busca reforzar la seguridad desde una mirada integral, considerando las particularidades geográficas y estratégicas de Magallanes.



Las autoridades coincidieron en que la región puede transformarse en un modelo de gestión en seguridad, especialmente en materias como control fronterizo, transporte y coordinación interinstitucional, la reunión de trabajo fue el resultado de una invitación que impulsó el Diputado Carlos Bianchi, autor de las leyes de control Biométrico en aeropuertos nacionales y el acceso a los listados de pasajeros de líneas aéreas por parte de las policías y fiscalías.



