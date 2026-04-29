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29 de abril de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME (REP) Y FENPRUSS MAGALLANES SE REÚNEN PARA ABORDAR SITUACIÓN DE RED ASISTENCIAL DE LA REGIÓN

Durante el encuentro, el parlamentario recibió un diagnóstico de los dirigentes gremiales sobre la inestabilidad en el empleo público y las deficiencias administrativas que afectan el desempeño de los recintos asistenciales en la región.

diputadoriquelmefenpruss

Con el objetivo de analizar la situación de la red asistencial en la zona y las condiciones de los profesionales de la salud, el diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme, se reunió con la directiva regional de la Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) de Magallanes.

 
Durante el encuentro, el parlamentario recibió un diagnóstico de los dirigentes gremiales sobre la inestabilidad en el empleo público y las deficiencias administrativas que afectan el desempeño de los recintos asistenciales en la región. Riquelme subrayó la importancia de fortalecer el Estado desde la eficiencia y el respeto a la carrera funcionaria.

 
El diputado Riquelme fue enfático en señalar la necesidad de una gestión técnica y responsable:

 
"Los profesionales de FENPRUSS nos han planteado desafíos urgentes en carrera funcionaria y estabilidad que son fundamentales para que el sistema funcione. No queremos más burocracia, queremos que los recursos lleguen a los pacientes y que quienes trabajan en la salud pública lo hagan con la dignidad y el respaldo institucional que merecen. Es por lo anterior que fiscalizaré tanto al Hospital Clínico como al Servicio de Salud Magallanes".

 
Tras visita de autoridad central

 
La reunión se realizó a solo 24 horas de la visita de la Subsecretaria de Salud Pública a la Región de Magallanes. En este contexto, el legislador republicano aseguró que ejercerá su rol fiscalizador para que los anuncios del Gobierno se materialicen en Magallanes:

 
"El lunes la Subsecretaria recorrió nuestra región, y hoy nosotros estamos aquí escuchando la realidad de quienes sostienen el sistema día a día. Vamos a fiscalizar con fuerza que cada compromiso adoptado por el Ejecutivo se cumpla. Mi oficina estará abierta para denunciar cualquier irregularidad en la red asistencial y para exigir que el Estado cumpla su rol de garantizar una salud pública de calidad en Magallanes", sentenció Riquelme.

 
Al cierre de la reunión, ambas partes acordaron mantener un canal de comunicación técnico para abordar reformas y fiscalizaciones para que mejoren las condiciones del empleo público en el sector salud y aseguren una correcta ejecución presupuestaria en la región.

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