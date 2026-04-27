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27 de abril de 2026

MUNICIPIO REALIZA TALLER POR MES DEL PARKINSON PARA LA COMUNIDAD

La actividad promovió bienestar, participación y apoyo a personas diagnosticadas.

PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (8)

En el marco de la conmemoración del Mes del Parkinson, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Unidad de Discapacidad y Adulto Mayor, llevó a cabo el taller "Cuerpo en acción, mente en calma", una instancia orientada a promover el bienestar, la inclusión y el acompañamiento de personas diagnosticadas con esta enfermedad y sus familias.

La actividad se desarrolló este sábado en dependencias de Covadonga 063, entre las 11:00 y las 13:00 horas, y estuvo a cargo de la terapeuta ocupacional Marjorie Barría, junto al equipo municipal, convocando a cerca de 20 participantes pertenecientes a la Agrupación Parkinson Magallanes. 

Camila Vázquez, profesional de la Oficina de Discapacidad, explicó que esta jornada se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Parkinson, que se recuerda cada 11 de abril. "Es una instancia para visibilizar esta enfermedad neurodegenerativa progresiva, promover el bienestar, la inclusión y también brindar apoyo tanto a las personas como a sus familias", señaló.

El taller se estructuró en distintos módulos que abordaron áreas clave para el desarrollo funcional de los participantes. "Trabajamos con activación muscular, estimulación cognitiva y actividades de motricidad fina, finalizando con la confección de un tulipán rojo, que es el símbolo del Parkinson", detalló la funcionaria municipal.

La iniciativa forma parte del Programa de Apoyo a Personas en Situación de Discapacidad del municipio, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios, fortaleciendo sus habilidades y promoviendo su participación en la comunidad. 

Desde la Agrupación Parkinson Magallanes, su presidente Hugo Gallegos valoró la actividad y el respaldo institucional. "Ha sido una grata sorpresa lo que ha preparado la municipalidad. Es muy importante que se le dé énfasis a esta fecha y que existan estos espacios para trabajar y compartir", expresó.

Asimismo, el dirigente destacó el impacto que generan este tipo de instancias en la vida cotidiana de los participantes. "Hemos conocido nuevas formas de trabajar, nuevas acciones que podemos replicar en nuestras casas, lo que nos entrega más herramientas y posibilidades", agregó.

Desde el municipio señalaron que este tipo de iniciativas buscan no solo generar espacios de encuentro, sino también avanzar en la sensibilización de la comunidad frente a esta condición, promoviendo una ciudad más inclusiva y consciente de las necesidades de las personas en situación de discapacidad.

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