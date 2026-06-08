8 DE JUNIO DE 1940: LA BATALLA SE EXTENDÍA DESDE LA COSTA HASTA EL ESTE DE SOISSONS

El sábado 8 de junio de 1940, El Magallanes informó que la batalla continuaba con gran intensidad desde el mar hasta el este de Soissons. La cobertura daba cuenta de una ofensiva de amplio alcance y recogía reportes alemanes que aseguraban haber superado la Línea Weygand, una de las principales defensas francesas.

La edición también informó que Estados Unidos entregaría indirectamente material bélico a los aliados. La noticia reflejaba la creciente dimensión internacional del conflicto y el progresivo involucramiento de distintas potencias, incluso antes de que algunas de ellas ingresaran formalmente a la guerra.

En Magallanes, la información europea ocupaba un espacio central en el diario. La sucesión de ofensivas, repliegues y comunicados militares permitía seguir una guerra en pleno desarrollo, aunque las noticias debían leerse considerando que muchas provenían de versiones oficiales difundidas por los países enfrentados.

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