SANDRA ZERÁN RECORDÓ SU PASO POR RADIO POLAR Y DESTACÓ LA VIGENCIA DE LA RADIO EN SU ANIVERSARIO NÚMERO 86

En el marco del aniversario 86 de Radio Polar, la ex funcionaria de la emisora y actual comunicadora de Radio Magallanes, Sandra Zerán, participó la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región, donde repasó parte de su trayectoria profesional, recordó sus años en la histórica emisora y reflexionó sobre el presente y futuro de la radio como medio de comunicación.

Durante la conversación, Zerán relató que su carrera comenzó en Radio Paine de Puerto Natales, medio que definió como su verdadera escuela, antes de llegar a Radio Polar tras regresar a Punta Arenas por motivos familiares.

"Estuve 3 años en Radio Paine, que fue mi verdadera escuela. Y cuando me vine por razones personales porque mi padre enfermó y quise estar al lado de él a Punta Arenas, tiro currículum. Y a la semana, fíjate, me llaman desde Radio Polar. Y comencé haciendo de todo en Radio Polar", recordó.

La comunicadora señaló que su paso por la emisora le permitió consolidarse profesionalmente y descubrir que la lectura de noticias era una de sus principales fortalezas.

"Me di cuenta que era mi fuerte hasta los días de hoy. Me encanta la lectura de noticias. De hecho, leo mucho", afirmó.

Asimismo, recordó que tras una década alejada de los micrófonos volvió a Radio Magallanes, experiencia que reafirmó su vocación por la radio.

"Amo la radio, ha sido mi vida. Si bien nadie se hace millonario con la radio, con el sueldo de radio, por lo menos aquí en la región, cuando a uno le apasiona, indudablemente que sigue quedándose con ese bichito dentro", expresó.

La vigencia de la radio

Consultada sobre la capacidad que ha tenido la radio para mantenerse vigente frente al avance de nuevos medios y plataformas digitales, Zerán sostuvo que el principal valor del medio continúa siendo su credibilidad.

"La gente con los años se da cuenta que la radio sigue siendo fidedigna y yo creo que ese ha sido el pilar fundamental", señaló.

Añadió que la pandemia evidenció el rol social de la radio y que, pese al crecimiento de las redes sociales, muchas personas continúan recurriendo a los medios tradicionales para confirmar la información.

"Cuando hay una noticia, lo primero que se mira son las redes sociales, pero queda la duda, ¿será cierto? Y vuelven a los medios de comunicación, escritos, radiales, básicamente radiales", indicó.

En ese sentido, destacó que la permanencia de las emisoras históricas responde tanto al compromiso de sus propietarios como a la confianza que mantienen con sus audiencias.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Durante la entrevista, Sandra Zerán también entregó un consejo a quienes comienzan su camino en el mundo de las comunicaciones.

"Leer. Leer y leer. Y educarse. Informarse", respondió al ser consultada sobre qué recomendaría a los futuros comunicadores.

Junto con ello, enfatizó la importancia de ejercer el oficio con humildad.

"No creerse estrella. Las estrellas están solamente en el cielo", manifestó.

La comunicadora agregó que el respeto por la audiencia debe estar siempre presente frente al micrófono.

"Tenemos que ser serios y respetuosos con el público... el micrófono se respeta. La audiencia se respeta", sostuvo.

Finalmente, Zerán felicitó a Radio Polar por sus 86 años de historia y valoró el aporte que ha realizado a la región durante más de ocho décadas.

"Feliz cumpleaños a los que pasaron por esa radio, a los que están en esa radio y a los que vendrán", concluyó.





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