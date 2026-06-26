Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

26 de junio de 2026

SANDRA ZERÁN RECORDÓ SU PASO POR RADIO POLAR Y DESTACÓ LA VIGENCIA DE LA RADIO EN SU ANIVERSARIO NÚMERO 86

Buenos días región.

szeran

En el marco del aniversario 86 de Radio Polar, la ex funcionaria de la emisora y actual comunicadora de Radio Magallanes, Sandra Zerán, participó la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región, donde repasó parte de su trayectoria profesional, recordó sus años en la histórica emisora y reflexionó sobre el presente y futuro de la radio como medio de comunicación.

Durante la conversación, Zerán relató que su carrera comenzó en Radio Paine de Puerto Natales, medio que definió como su verdadera escuela, antes de llegar a Radio Polar tras regresar a Punta Arenas por motivos familiares.

"Estuve 3 años en Radio Paine, que fue mi verdadera escuela. Y cuando me vine por razones personales porque mi padre enfermó y quise estar al lado de él a Punta Arenas, tiro currículum. Y a la semana, fíjate, me llaman desde Radio Polar. Y comencé haciendo de todo en Radio Polar", recordó.

La comunicadora señaló que su paso por la emisora le permitió consolidarse profesionalmente y descubrir que la lectura de noticias era una de sus principales fortalezas.

"Me di cuenta que era mi fuerte hasta los días de hoy. Me encanta la lectura de noticias. De hecho, leo mucho", afirmó.

Asimismo, recordó que tras una década alejada de los micrófonos volvió a Radio Magallanes, experiencia que reafirmó su vocación por la radio.

"Amo la radio, ha sido mi vida. Si bien nadie se hace millonario con la radio, con el sueldo de radio, por lo menos aquí en la región, cuando a uno le apasiona, indudablemente que sigue quedándose con ese bichito dentro", expresó.

La vigencia de la radio

Consultada sobre la capacidad que ha tenido la radio para mantenerse vigente frente al avance de nuevos medios y plataformas digitales, Zerán sostuvo que el principal valor del medio continúa siendo su credibilidad.

"La gente con los años se da cuenta que la radio sigue siendo fidedigna y yo creo que ese ha sido el pilar fundamental", señaló.

Añadió que la pandemia evidenció el rol social de la radio y que, pese al crecimiento de las redes sociales, muchas personas continúan recurriendo a los medios tradicionales para confirmar la información.

"Cuando hay una noticia, lo primero que se mira son las redes sociales, pero queda la duda, ¿será cierto? Y vuelven a los medios de comunicación, escritos, radiales, básicamente radiales", indicó.

En ese sentido, destacó que la permanencia de las emisoras históricas responde tanto al compromiso de sus propietarios como a la confianza que mantienen con sus audiencias.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Durante la entrevista, Sandra Zerán también entregó un consejo a quienes comienzan su camino en el mundo de las comunicaciones.

"Leer. Leer y leer. Y educarse. Informarse", respondió al ser consultada sobre qué recomendaría a los futuros comunicadores.

Junto con ello, enfatizó la importancia de ejercer el oficio con humildad.

"No creerse estrella. Las estrellas están solamente en el cielo", manifestó.

La comunicadora agregó que el respeto por la audiencia debe estar siempre presente frente al micrófono.

"Tenemos que ser serios y respetuosos con el público... el micrófono se respeta. La audiencia se respeta", sostuvo.

Finalmente, Zerán felicitó a Radio Polar por sus 86 años de historia y valoró el aporte que ha realizado a la región durante más de ocho décadas.

"Feliz cumpleaños a los que pasaron por esa radio, a los que están en esa radio y a los que vendrán", concluyó.



szeran

SANDRA ZERÁN RECORDÓ SU PASO POR RADIO POLAR Y DESTACÓ LA VIGENCIA DE LA RADIO EN SU ANIVERSARIO NÚMERO 86

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

NUEVA INFRAESTRUCTURA HABILITANTE CLAVE PARA ENAP Y RESPALDO A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS MARCAN SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO

Leer Más

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

core25062026
nuestrospodcast
soportevital

EQUIPOS DEL HOSPITAL DE NATALES FORTALECIERON SUS COMPETENCIAS EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PLAZA DE JUSTICIA HOSPITAL2

MINISTERIO DE JUSTICIA VIVIÓ ESPECIAL JORNADA CON CUENTA PÚBLICA Y ATENCIONES EN TERRENO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Bus TransAlerce

TRANSALERCE RESPALDA A SUS CONDUCTORES Y LLAMA A NO NORMALIZAR LA EVASIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Grupal alumnos y equipos

TALLERES DE APRESTO LABORAL PARA JÓVENES DE LICEOS TP LLEGAN A PORVENIR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250