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8 de agosto de 2026

SEBASTIÁN TORREALBA: EL ASESOR DE PRESIDENCIA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL GOBIERNO

El ingeniero civil industrial trabaja desde marzo en el segundo piso de La Moneda y entre sus funciones está evaluar la implementación de agentes de inteligencia artificial para apoyar el trabajo de los funcionarios públicos.

Sebastián Torrealba

Sebastián Torrealba del Río, ingeniero civil industrial y magíster en Finanzas Computacionales de la Universidad de Essex, es desde marzo uno de los asesores del segundo piso de La Moneda. De acuerdo con sus informes mensuales y antecedentes publicados en el portal de transparencia, sus funciones incluyen el diseño de políticas de digitalización, la evaluación de agentes de inteligencia artificial para el Gobierno y la dirección de equipos tecnológicos vinculados a políticas públicas.

Según antecedentes publicados por Ex-Ante, entre sus tareas se encuentra el desarrollo de asistentes de inteligencia artificial entrenados con normativa y documentación chilena, destinados a apoyar el trabajo de funcionarios públicos. También debe desarrollar mecanismos para evaluar la confiabilidad de las respuestas y reducir errores o sesgos de los algoritmos.

Torrealba responde al jefe de asesores de Presidencia, Alejandro Irarrázaval, y durante mayo coordinó su viaje a Londres y Estonia, donde participó en actividades relacionadas con inteligencia artificial y modernización tecnológica. Antes de asumir su actual función, también habría trabajado en proyectos relacionados con modelos matemáticos aplicados a la optimización del presupuesto público y la evaluación de organismos estatales.

Otro de los primeros trabajos que desarrolló en el segundo piso de La Moneda fue junto al abogado Francisco Riveros, en el diseño de una plataforma vinculada a la auditoría del gobierno anterior. De acuerdo con los antecedentes citados por Ex-Ante, la herramienta permitiría reunir y comparar información de distintos ministerios, incluyendo antecedentes sobre cuentas, horas extras y tratos directos.

Fuente: Ex-Ante

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