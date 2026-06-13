13 de junio de 2026
JULIO PERTUZÉ ASUME LA PRESIDENCIA DE FUNDACIÓN CHILE EN EL AÑO DE SU 50° ANIVERSARIO
El ingeniero y exsubsecretario de Economía encabezará la institución público-privada en un período marcado por los desafíos de la innovación, la competitividad y el desarrollo tecnológico.
Fundación Chile oficializó la designación de Julio Pertuzé Salas como su nuevo presidente, luego de que su nombre fuera propuesto por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y ratificado por el directorio de la institución. Su llegada coincide con la conmemoración de los 50 años de la corporación, creada para impulsar la innovación y el desarrollo productivo en el país.
Pertuzé es ingeniero civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posee un magíster en Technology and Policy y un doctorado en Engineering Systems del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Además de su trayectoria académica, se desempeñó como subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño entre 2020 y 2022, y actualmente es profesor asociado de Ingeniería UC y director de su Magíster de Innovación.
Desde Fundación Chile destacaron su experiencia en innovación, transferencia tecnológica y desarrollo productivo. El gerente general de la institución, Hernán Araneda, señaló que su incorporación permitirá fortalecer el trabajo de la organización frente a los desafíos que enfrenta el país en materias de crecimiento, ciencia y tecnología.
Al asumir el cargo, Pertuzé afirmó que Fundación Chile ha cumplido un papel relevante en la generación de soluciones para el desarrollo económico, tecnológico y social del país. Asimismo, sostuvo que el actual escenario nacional e internacional plantea nuevos desafíos vinculados al avance de la inteligencia artificial, el empleo, la productividad y la formación de capacidades para enfrentar los cambios tecnológicos.
Fundación Chile es una corporación de derecho privado sin fines de lucro cuyos socios son el Estado de Chile y BHP, a través de Minera Escondida. Su directorio está integrado por representantes de ambas entidades y tiene como objetivo promover iniciativas de innovación, sostenibilidad y desarrollo productivo en distintos sectores estratégicos del país.
Alcalde Radonich y subsecretaria Aguilar abordaron mejoras normativas, calidad de las viviendas y la reapertura de la Entidad Patrocinante municipal para fortalecer las oportunidades de las familias puntarenenses.
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