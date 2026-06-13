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13 de junio de 2026

JULIO PERTUZÉ ASUME LA PRESIDENCIA DE FUNDACIÓN CHILE EN EL AÑO DE SU 50° ANIVERSARIO

​El ingeniero y exsubsecretario de Economía encabezará la institución público-privada en un período marcado por los desafíos de la innovación, la competitividad y el desarrollo tecnológico.

Julio Pertuzé Fundación Chile 2

Fundación Chile oficializó la designación de Julio Pertuzé Salas como su nuevo presidente, luego de que su nombre fuera propuesto por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y ratificado por el directorio de la institución. Su llegada coincide con la conmemoración de los 50 años de la corporación, creada para impulsar la innovación y el desarrollo productivo en el país.

Pertuzé es ingeniero civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posee un magíster en Technology and Policy y un doctorado en Engineering Systems del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Además de su trayectoria académica, se desempeñó como subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño entre 2020 y 2022, y actualmente es profesor asociado de Ingeniería UC y director de su Magíster de Innovación.

Desde Fundación Chile destacaron su experiencia en innovación, transferencia tecnológica y desarrollo productivo. El gerente general de la institución, Hernán Araneda, señaló que su incorporación permitirá fortalecer el trabajo de la organización frente a los desafíos que enfrenta el país en materias de crecimiento, ciencia y tecnología.

Al asumir el cargo, Pertuzé afirmó que Fundación Chile ha cumplido un papel relevante en la generación de soluciones para el desarrollo económico, tecnológico y social del país. Asimismo, sostuvo que el actual escenario nacional e internacional plantea nuevos desafíos vinculados al avance de la inteligencia artificial, el empleo, la productividad y la formación de capacidades para enfrentar los cambios tecnológicos.

Fundación Chile es una corporación de derecho privado sin fines de lucro cuyos socios son el Estado de Chile y BHP, a través de Minera Escondida. Su directorio está integrado por representantes de ambas entidades y tiene como objetivo promover iniciativas de innovación, sostenibilidad y desarrollo productivo en distintos sectores estratégicos del país.


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