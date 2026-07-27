ASOCIACIÓN DE VÓLEIBOL DE PUNTA ARENAS CERRÓ TORNEO DE APERTURA CON CERCA DE 60 EQUIPOS Y PROYECTA NUEVOS DESAFÍOS

La finalización del Torneo de Apertura de la Asociación de Vóleibol de Punta Arenas fue el tema central del segundo bloque de Polar en el Deporte, espacio conducido por Héctor Lara, que recibió a Sebastián Ponce, presidente de la asociación, junto a Ian Cocio y Franco Wetley, jugadores de Taiiu, equipo campeón en adultos varones.

Ponce realizó un balance positivo del campeonato, que reunió cerca de 58 a 59 equipos en categorías que van desde U12 hasta todo competidor. El dirigente destacó el trabajo del directorio, del cuerpo arbitral y de la coordinación general para sacar adelante una competencia extensa, que se desarrolló durante cerca de cuatro meses y llegó a alrededor de 400 partidos disputados.

Uno de los puntos destacados fue el crecimiento de la categoría U12, que contó con 11 equipos y cerca de 120 partidos, reflejando el interés de niñas y niños por integrarse al vóleibol. Para la asociación, este semillero es clave para proyectar el futuro de la disciplina en Magallanes.

Durante la conversación también se valoró el trabajo de los recintos que permiten sostener la competencia, entre ellos la Universidad de Magallanes, el Instituto Nacional del Deporte, el Club Taiiu y el Colegio Nobelius. Ponce recalcó que, al no contar con un recinto propio, la organización depende de una planificación constante para coordinar horarios, canchas y disponibilidad cada fin de semana.

En adultos varones, Taiiu se coronó campeón tras vencer a Club Alemán por 3 sets a 1. Ian Cocio y Franco Wetley destacaron que el título es resultado de un proceso de cuatro años, marcado por entrenamiento, compromiso y trabajo colectivo. Ambos jugadores valoraron el esfuerzo del plantel y el rol de su entrenador Mauricio, a quien enviaron un saludo especial durante el programa.

En damas adultas, el título fue para Esencia, club que también ha fortalecido su trabajo en divisiones menores y que cuenta con presencia de jugadoras proyectadas a nivel nacional. En ese contexto, se mencionó el orgullo regional por la participación de Catalina, jugadora de Esencia y seleccionada nacional sub 17, ad portas del Mundial de la categoría que se desarrollará en Chile.

La asociación ya proyecta el Torneo de Clausura, que comenzaría durante la tercera semana de agosto, además del Nacional U14 damas y varones, que tendrá a Punta Arenas como sede entre el 3 y el 6 de septiembre. Ponce subrayó que uno de los grandes desafíos sigue siendo fortalecer el apoyo público y privado, especialmente por los altos costos que implica competir fuera de la región.





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