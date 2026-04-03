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3 de abril de 2026

JIUJITSU CRECE EN MAGALLANES: TEAM ULLOA IMPULSA COMPETENCIAS Y FORMACIÓN EN PUNTA ARENAS

Polar en el Deporte

Team Ulloa Jiujitsu de la Patagonia

En una nueva edición del programa Polar en el Deporte, integrantes del Team Ulloa Jiujitsu de la Patagonia abordaron el crecimiento de esta disciplina en la región de Magallanes, destacando su impacto tanto en el ámbito deportivo como en la formación personal de quienes lo practican en Punta Arenas.

Mauricio Ulloa, fundador de la academia, explicó que el Jiu Jitsu es más que un arte marcial, definiéndolo como un estilo de vida que promueve la disciplina, la constancia y el autocuidado. En ese sentido, destacó que esta práctica permite que personas de distintas edades y contextos puedan desarrollar herramientas de defensa personal y mejorar su calidad de vida.

Durante la conversación, también se relevó el desarrollo competitivo de la disciplina en la región, donde a través de la Liga Patagónica que integra academias de Chile y Argentina se han generado instancias de competencia que han elevado el nivel local. Sin embargo, Ulloa advirtió que uno de los principales desafíos sigue siendo el alto costo de viajar para competir a nivel nacional e internacional.

Por su parte, los integrantes del equipo, entre ellos Enzo Ulloa, Ariel Reynuava y John Chambla, compartieron sus experiencias dentro del Jiu Jitsu y las artes marciales mixtas (MMA), coincidiendo en que la práctica constante y la técnica son fundamentales para el desarrollo deportivo. Asimismo, destacaron el rol formativo del deporte, especialmente en jóvenes, donde se fomenta el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

En la instancia también se abordaron las próximas competencias que se realizarán en Punta Arenas, como el torneo de Jiu Jitsu programado para el 11 y 12 de abril en el gimnasio del Liceo San José, además del evento de MMA “Patagonia Fight” que se llevará a cabo el 2 de mayo, donde participarán exponentes locales y regionales.

Finalmente, desde el Team Ulloa extendieron la invitación a la comunidad a conocer y practicar esta disciplina, enfatizando que el Jiu Jitsu está abierto a todas las personas, independiente de su edad o condición física, consolidándose como una herramienta deportiva y formativa en la región de Magallanes.

Polar en el Deporte 23 de marzo

RUNNING EN LA REGIÓN: COMUNIDAD, DESAFIOS Y PROYECCIÓN DE UN DEPORTE EN CRECIMIENTO

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