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7 de abril de 2026

DOJO JIYUKAN DE PUERTO NATALES SUMA MEDALLAS Y CONSOLIDA SU NIVEL EN NACIONAL DE KARATE KAISHI 2026

La academia liderada por la sensei Rosana Asencio logró destacados resultados por segundo año consecutivo, consolidando su nivel competitivo a nivel país.

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El Dojo Jiyukan de Puerto Natales volvió a posicionarse entre los mejores del país tras su participación en el Campeonato Nacional Kaishi 2026, donde sus deportistas obtuvieron sobresalientes resultados en distintas categorías.

Entre los logros más relevantes, Ema Villarroel se coronó campeona nacional en Kata y Kumite en la categoría promocional de 11 a 12 años, mientras que Emilio Zúñiga alcanzó el tercer lugar en Kata en la categoría oficial masculina de 13 años.

Por su parte, la sensei Rosana Asencio, 3° Dan JKA y líder del dojo, obtuvo el segundo lugar en Kata femenino en la categoría oficial de 50 a 54 años, reafirmando su vigencia competitiva.

Asimismo, destacaron las participaciones de Mayra Oyarzo, Francisca Escobar, Antonella Miranda y Emilia Soto, quienes también representaron de gran forma a la comuna.

Desde la organización valoraron el respaldo de la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales, el Concejo Municipal y comercios locales, cuyo apoyo permitió concretar el viaje y la participación en este importante evento deportivo.


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