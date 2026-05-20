MAGALLANES SE CONSOLIDA COMO LÍDER NACIONAL EN TURISMO DE CRUCEROS TRAS BALANCE DE LA TEMPORADA 2025-2026

​Con cifras que ratifican su liderazgo en la industria turística de cruceros, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena cerró la temporada reafirmando su posicionamiento como destino estratégico.



Durante la ceremonia de balance de la Temporada de Cruceros 2025-2026, organizada por la Empresa Portuaria Austral, autoridades y representantes del sector conocieron los principales hitos del periodo, marcado por avances en infraestructura portuaria pública, mejoras operacionales y una consolidación del extremo austral como puerta de entrada a la Antártica.



En términos operacionales, la temporada registró 177 recaladas de cruceros en Magallanes, lo que se traduce en un 53% de las recaladas de naves turísticas a nivel nacional. En cuanto a pasajeros, la región movilizó cerca de 64 mil 700 personas vinculadas al turismo de cruceros antárticos, internacionales y nacionales, manteniéndose como el principal polo de actividad del país en esta industria.



Uno de los principales acontecimientos de la temporada fue la habilitación operacional del Muelle Prat para la atención de cruceros de hasta 300 metros de eslora, permitiendo la histórica recalada del crucero Oosterdam en Punta Arenas.

La operación representó un punto de inflexión para el sistema portuario regional y mejoró significativamente la experiencia de pasajeros, tripulaciones y líneas navieras. Sin ir más lejos, mientras en la temporada 2024-2025 solo el 50% de los pasajeros en Punta Arenas eran atendidos a muelle, durante el último periodo la cifra alcanzó el 70%, reduciendo considerablemente las operaciones a la gira y el desembarco de turistas mediante embarcaciones auxiliares (tenders).



Williams y los programas antárticos se consolidan



Además de Punta Arenas, que lidera como ciudad con más recaladas en Chile, Puerto Williams fue otro de los grandes protagonistas. Gracias al trabajo coordinado entre la Armada de Chile, autoridades regionales, comunales y actores de la industria, el Muelle Guardián Brito se potenció como alternativa competitiva para operaciones antárticas y de cruceros internacionales, complementando las desarrolladas en la Rampa Williams.



La capital de la Provincia Antártica Chilena alcanzó 53 recaladas, siendo la segunda ciudad con más llegadas de cruceros a nivel nacional y aumentando un 39,5% respecto de la temporada anterior. Asimismo, Puerto Williams registró un incremento de 7,5% en pasajeros, consolidando su relevancia dentro de las rutas australes y antárticas.



La temporada también estuvo marcada por una activa operación de naves científicas, reafirmando el rol estratégico de los puertos australes como soporte logístico. Durante el periodo 2025-2026 se registraron 42 recaladas de naves científicas, superando la temporada anterior. Este movimiento confirma la relevancia del sistema portuario austral no solo para el turismo de cruceros, sino también para la ciencia, la cooperación internacional y la conexión logística con la Antártica.



De cara a las próximas temporadas, la Empresa Portuaria Austral proyecta nuevos desafíos asociados al fortalecimiento de infraestructura, integración de servicios y mejora de competitividad. Entre ellos destacan el desarrollo de la Etapa 3 del Muelle Prat, la construcción de un nuevo Terminal de Pasajeros, la ampliación del Terminal José Santos Mardones y estudios vinculados al suministro energético en puertos australes.

