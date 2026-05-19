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19 de mayo de 2026

EL COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL DESTACA EL ROL ESTRATÉGICO DE MAGALLANES Y LA PROYECCIÓN DEL ROMPEHIELOS ALMIRANTE VIEL EN EL MES DEL MAR

Buenos días región.

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En el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Mar, el Contraalmirante Juan Soto Herrera, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, participó en una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Durante el encuentro, la autoridad naval repasó su historia personal con la región, analizó los avances en infraestructura portuaria y resaltó el liderazgo de Chile en la logística científica antártica.

Un vínculo histórico de 30 años con la soberanía austral

El Contraalmirante Soto Herrera recordó con especial afecto sus inicios institucionales: "Nací para la Marina en esta región particularmente en Puerto Williams ya hace exactamente 30 años, el año 1996" [ 02:36 ]. En su relato, enfatizó el valor de la vocación requerida para hacer soberanía en zonas extremas y reconoció el rol fundamental de los habitantes locales —como pescadores y educadores— quienes junto a la Armada sostienen la presencia del país en el territorio austral [ 03:20 ].

Consolidación de la infraestructura portuaria y vocación antártica

Al comparar la conectividad actual con la de mediados de los años 90, la autoridad marítima relevó la histórica evolución logística de Magallanes. Destacó la ejecución de la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams [ 04:37 ] y los desarrollos portuarios coordinados con el Gobierno Regional en Punta Arenas. Según indicó, el desarrollo de infraestructura marítima y la construcción naviera van alineados directamente con la posición geográfica estratégica de la zona como la plataforma más cercana a la Antártica [ 05:00 ].

"Tenemos todo lo necesario para ser el principal polo de sustento logístico y científico para todas nuestras expediciones nacionales e internacionales", afirmó Soto Herrera [ 07:50 ], haciendo mención al Astillero de ASMAR Magallanes, considerado el astillero antártico de la institución.

Desafíos del turismo antártico y seguridad marítima

Consultado por la proliferación del turismo en el continente blanco, el jefe de la Tercera Zona Naval advirtió sobre la rigurosidad con la que se fiscalizan las condiciones de navegación para salvaguardar la vida humana en mares extremos [ 14:07 ]. Graficó la dureza del clima señalando que incluso el nuevo rompehielos Almirante Viel tuvo que esperar dos días en su último retorno debido a condiciones extremas con olas de hasta 14 metros y vientos de más de 100 nudos [ 15:16 ].

El Rompehielos "Almirante Viel": Orgullo científico internacional

Un punto alto de la conversación fue el desempeño del rompehielos Almirante Viel, el buque más moderno construido en Sudamérica, que completó con éxito la Comisión Antártica Estival 2025-2026. El Contraalmirante compartió una anécdota con científicos de la Armada canadiense que navegaron a bordo durante el verano: "Me decían 'Ojalá tuviéramos un rompehielos como esto en Canadá', porque nosotros tenemos rompehielos que simplemente rompen el hielo, pero un buque científico de este nivel de laboratorio a bordo... es de otro nivel" [ 19:52 ].

Actividades para la comunidad y el Día de las Glorias Navales

Finalmente, el Contraalmirante extendió la invitación a toda la comunidad de Punta Arenas para las actividades que coronarán el 21 de mayo:

  • Jueves 21 de mayo: Tradicional Te Deum y desfile cívico-militar en la Plaza Muñoz Gamero [ 18:49 ].

  • Domingo 24 de mayo: Jornada de "Puertas Abiertas" en el Muelle Prat, donde la ciudadanía podrá conocer de cerca el rompehielos Almirante Viel y disfrutar de exposiciones estáticas de buzos de salvataje e Infantería de Marina [ 19:14 ].

Soto Herrera cerró la entrevista con un potente llamado a la ciudadanía: "Este mes es el Mes del Mar, pero el llamado a pensar a Chile desde el mar con una conciencia marítima es para siempre. Estamos convencidos de que es la llave del desarrollo de nuestro país" [ 22:29 ].


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EL GRUPO AERONAVAL SUR DE LA ARMADA DE CHILE DESTACA SU ROL ESTRATÉGICO EN SOBERANÍA, RESCATE Y APOYO A LA COMUNIDAD EN MAGALLANES

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