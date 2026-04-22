EL REMOLCADOR ATF-60 LIENTUR DE LA ARMADA DE CHILE REGRESA A PUNTA ARENAS TRAS 58 DÍAS EN LA ANTÁRTICA

El remolcador ATF-60 Lientur de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile arribó el lunes 20 de abril a su puerto base de Punta Arenas tras 58 días de operaciones en la Antártica.

Según la Armada de Chile, asu arribo al muelle Capitán Guillermos de la ciudad capital de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, la dotación de la unidad fue recibida por el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Juan Soto.

La autoridad naval, junto a oficiales del Estado Mayor de la jurisdicción, se dirigió a la dotación del ATF-60 Lientur para felicitarla por el profesionalismo y esfuerzo desplegado durante esta exigente comisión en el continente blanco.

El buque inició la fase 1 de la operación Base Soberanía en noviembre de 2025, desarrollando importantes apoyos logísticos a los operadores antárticos nacionales y cumpliendo vitales funciones como unidad de servicio de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), iniciativa combinada con la Armada Argentina.

Fuente: infodefensa.com