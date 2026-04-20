FRANCISCO VIDAL CUESTIONA PRIMER MES DEL GOBIERNO DE KAST Y CALIFICA SU GESTIÓN CON NOTA 4 “LA LUNA DE MIEL FUE BASTANTE CORTA”

El profesor de historia, académico y político chileno Francisco Vidal analizó esta mañana el primer mes de gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast, abordando temas económicos, políticos y comunicacionales durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En materia de aprobación ciudadana, Vidal sostuvo que “fue bastante corta porque le llego un impacto derivado de la guerra en el golfo pérsico pero el impacto iba a llegar de todas maneras”, agregando que el término de este periodo favorable se explica por la reacción del Ejecutivo ante la crisis. En ese sentido, comparó el manejo actual con el del gobierno de Gabriel Boric frente a la invasión rusa a Ucrania, señalando que “se respondió de otra manera”, mientras que la actual administración “respondió completamente distinto y esa forma de respuesta lo castigo”.

El académico también profundizó en el impacto del alza de los combustibles en la ciudadanía, indicando que “las familias están colocan 560 millones de dólares al mes y el gobierno con dos leyes aprobadas y dos por aprobar esta colocando 80millones de dólares”, lo que —a su juicio— explica la baja en la aprobación presidencial. En la misma línea, cuestionó la decisión de no recurrir a mayor endeudamiento o a fondos disponibles, afirmando que “no se quiso ni pedir un préstamo ni ocupar los 3900millones que quedan en el fondo de estabilización”, atribuyéndolo a un criterio ideológico.

Sobre el tono comunicacional del Ejecutivo, Vidal planteó que responde a una identidad política clara: “la derecha que gano es eso, sin complejos, yo creo en esto me da lo mismo si tengo aprobación o desaprobación ahí está y de ahí no me muevo”, vinculándolo al discurso sostenido durante la campaña.

Respecto a la reciente cadena nacional y la propuesta tributaria, fue enfático en señalar que “la propuesta que conocimos el miércoles no es un reforma tributaria es un contra reforma tributaria”, argumentando que implicaría una reducción de ingresos fiscales de 3.000 millones de dólares, concentrada en los sectores de mayores ingresos. Asimismo, cuestionó la intención de reintegrar el sistema tributario, indicando que “de los 38 socios de la OCDE 31 tienen el sistema completamente desintegrado”.

En cuanto a la vocería de gobierno, Vidal defendió parcialmente a la portavoz, señalando que enfrenta limitaciones por falta de experiencia política: “ella tiene un problema anterior que ella nunca ha estado en política nunca ha sido militante”, agregando que el desafío radica en explicar decisiones que, a su juicio, resultan difíciles de justificar ante la ciudadanía.

Finalmente, el exministro evaluó el desempeño general del Ejecutivo en su primer mes con una nota “4”, precisando que “soy profesor un 4 es como en el limite vamos a ver que pasa”, aunque advirtió que la discusión tributaria podría afectar aún más esa evaluación en el corto plazo.