MÁS DE 2 MIL PERSONAS DISFRUTARON DE LA FERIA EXPO SALADO & EXPO DULCES

Con una asistencia superior a las 2 mil personas, la Feria Gastronómica "Expo Salado & Expo Dulces" cerró con éxito su realización en Zona Austral, consolidándose como una vitrina para los emprendimientos gastronómicos locales y un espacio que para visibilizar la diversidad y calidad de los productos elaborados en Punta Arenas.

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La actividad, impulsada por la Dirección de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas, se desarrolló durante dos jornadas temáticas los días 30 y 31 de mayo, congregando a 20 micro y pequeñas empresas formalizadas, muchas de ellas acogidas a la Ley de Microempresa Familiar.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto que estas iniciativas tienen para el desarrollo económico local. "Lo que buscamos es que nuestros emprendedores tengan un mayor apoyo. Hemos ampliado la cantidad de ferias temáticas porque sabemos que las pymes son las que mueven nuestra economía. Estas instancias permiten que los emprendedores promocionen y comercialicen sus productos, además de mostrar la calidad de lo que se produce en nuestra comuna", señaló.

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La autoridad también valoró la participación de emprendimientos que ofrecen alternativas inclusivas para distintos tipos de alimentación. "Queremos que la comunidad conozca que en Punta Arenas existen productos de alta calidad para todos los gustos, incluyendo opciones para personas veganas y celíacas, elaboradas íntegramente por emprendedores locales", agregó.

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Entre los expositores estuvo el emprendimiento Verde y Rebelde, dedicado a la elaboración de alimentos en base a plantas. Constanza Ahumada, agradeció la oportunidad de participar en la feria y acercar sus productos a nuevos públicos. "Estamos muy felices y agradecidos por el espacio. Estas instancias permiten dar a conocer los emprendimientos locales y mostrar nuevas alternativas gastronómicas. Presentamos una variedad de productos elaborados de manera artesanal y con ingredientes de origen vegetal, lo que permitió que muchas personas conocieran otra perspectiva de la alimentación basada en plantas", comentó.

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Durante la primera jornada, correspondiente a la Expo Salados, los asistentes pudieron conocer y degustar una amplia variedad de productos, entre ellos mantequillas de maní de distintos sabores, bocados fríos, sushi, té blend y diversas alternativas veganas y libres de gluten.

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La Expo Dulces, realizada el domingo, ofreció una variada muestra de repostería y pastelería artesanal, incluyendo preparaciones sin azúcar, veganas y libres de gluten, ampliando las opciones para los vecinos de Magallanes.