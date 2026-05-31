Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de mayo de 2026

PUERTO WILLIAMS VIVIÓ EXITOSO CAMPEONATO COMUNAL DE FUTSAL ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO

​Equipos locales participaron en las categorías Senior y Todo Competidor, en una competencia que reunió a deportistas, familias y vecinos de la comuna.

Campeonato Futsal

Con una destacada participación de equipos locales y un importante acompañamiento del público, se desarrolló en Puerto Williams el Campeonato Comunal de Futsal organizado por la Municipalidad de Cabo de Hornos. El torneo reunió a jugadores de distintas edades en las categorías Senior 35 años y más, además de Todo Competidor para mayores de 18 años.

Los encuentros se disputaron en la Sala de Uso Múltiple de calle Yelcho, donde los equipos protagonizaron jornadas marcadas por la competencia deportiva y el compañerismo. La actividad se consolidó como una de las iniciativas recreativas y deportivas más concurridas de las últimas semanas en la comuna.

En el plano deportivo, el equipo Fueguinos se quedó con el título en la categoría Senior, mientras que Esperanza obtuvo el primer lugar en Todo Competidor. También fueron reconocidos los máximos goleadores del campeonato: Víctor Marileo, de Fueguinos, en Senior, y Benjamín Cortés, de Cormorán, en Todo Competidor.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la alta participación de la comunidad y valoró el impacto que este tipo de actividades tiene en la promoción de la vida sana y la convivencia. Asimismo, reiteró la importancia de avanzar en proyectos de infraestructura deportiva para responder a las necesidades de la comuna.

La competencia concluyó con la ceremonia de premiación a los equipos y deportistas destacados, cerrando una actividad que reafirmó el interés de la comunidad por el deporte y la recreación en la comuna más austral del país.


acrux

OPERATIVO ACRUX REALIZA MÁS DE 800 PRESTACIONES MÉDICAS PARA REDUCIR LISTAS DE ESPERA EN PUERTO WILLIAMS Y PORVENIR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

INVESTIGACIÓN DE LA ARMADA PERMITE AMPLIAR INCAUTACIONES DE DROGAS Y REUNIR NUEVOS ANTECEDENTES EN MAGALLANES

Leer Más

​La indagatoria liderada por la Fiscalía y DIPOLMAR suma 669 cartridges con sustancias ilícitas, además de ketamina, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo asociado a la investigación.

​La indagatoria liderada por la Fiscalía y DIPOLMAR suma 669 cartridges con sustancias ilícitas, además de ketamina, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo asociado a la investigación.

Exitoso operativo DIPOLMAR en MAgallanes 2
nuestrospodcast
Campeonato Futsal

PUERTO WILLIAMS VIVIÓ EXITOSO CAMPEONATO COMUNAL DE FUTSAL ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Campeonato Futsal

PUERTO WILLIAMS VIVIÓ EXITOSO CAMPEONATO COMUNAL DE FUTSAL ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
DP 10

MASIVA PARTICIPACIÓN MARCÓ LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL DÍA DEL PATRIMONIO EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
muertecabopuq

JUZGADO DE PUNTA ARENAS DEFINE QUE MUERTE DE CABO DEL EJÉRCITO SEA INVESTIGADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y NO LA FISCALÍA MILITAR

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
</