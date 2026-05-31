PUERTO WILLIAMS VIVIÓ EXITOSO CAMPEONATO COMUNAL DE FUTSAL ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO

Con una destacada participación de equipos locales y un importante acompañamiento del público, se desarrolló en Puerto Williams el Campeonato Comunal de Futsal organizado por la Municipalidad de Cabo de Hornos. El torneo reunió a jugadores de distintas edades en las categorías Senior 35 años y más, además de Todo Competidor para mayores de 18 años.

Los encuentros se disputaron en la Sala de Uso Múltiple de calle Yelcho, donde los equipos protagonizaron jornadas marcadas por la competencia deportiva y el compañerismo. La actividad se consolidó como una de las iniciativas recreativas y deportivas más concurridas de las últimas semanas en la comuna.

En el plano deportivo, el equipo Fueguinos se quedó con el título en la categoría Senior, mientras que Esperanza obtuvo el primer lugar en Todo Competidor. También fueron reconocidos los máximos goleadores del campeonato: Víctor Marileo, de Fueguinos, en Senior, y Benjamín Cortés, de Cormorán, en Todo Competidor.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la alta participación de la comunidad y valoró el impacto que este tipo de actividades tiene en la promoción de la vida sana y la convivencia. Asimismo, reiteró la importancia de avanzar en proyectos de infraestructura deportiva para responder a las necesidades de la comuna.

La competencia concluyó con la ceremonia de premiación a los equipos y deportistas destacados, cerrando una actividad que reafirmó el interés de la comunidad por el deporte y la recreación en la comuna más austral del país.

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