Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de mayo de 2026

ANTO MIRANDA BARRIENTOS FUE CORONADA COMO REINA DE PUERTO NATALES EN EL MARCO DE SU 115° ANIVERSARIO

La ceremonia se desarrolló durante las actividades conmemorativas del aniversario comunal y contó con la participación de la comunidad natalina.

REINA PTO NATALES

En el marco de las celebraciones por el 115° aniversario de Puerto Natales, se realizó la coronación de la nueva Reina de la comuna. La actividad reunió a vecinos y vecinas que acompañaron una de las jornadas tradicionales de la programación aniversario.

La nueva soberana comunal es Anto Miranda Barrientos, quien asumirá la representación de Puerto Natales durante las distintas actividades vinculadas a esta conmemoración y otras instancias de carácter comunitario.

La ceremonia estuvo marcada por la participación de las candidatas y el acompañamiento del público, que asistió para presenciar la elección y coronación de la representante comunal.

Desde la Ilustre Municipalidad de Natales y la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio felicitaron a la nueva reina, destacando su participación en el proceso y deseándole éxito en la responsabilidad de representar a la comuna.

Las actividades por el aniversario de Puerto Natales continúan desarrollándose con una variada programación destinada a la comunidad, en el marco de los 115 años de historia de la capital de la provincia de Última Esperanza.


Carlos Neun Aguilera

PUERTO NATALES RECONOCERÁ A SUS CIUDADANOS DESTACADOS EN EL MARCO DE SU 115° ANIVERSARIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MASIVA PARTICIPACIÓN MARCÓ LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL DÍA DEL PATRIMONIO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Más de 300 personas visitaron el Teatro Municipal "José Bohr", mientras cientos de vecinos y visitantes participaron en recorridos patrimoniales y actividades especiales organizadas por la Municipalidad de Punta Arenas.

​Más de 300 personas visitaron el Teatro Municipal "José Bohr", mientras cientos de vecinos y visitantes participaron en recorridos patrimoniales y actividades especiales organizadas por la Municipalidad de Punta Arenas.

DP 10
nuestrospodcast
REINA PTO NATALES

ANTO MIRANDA BARRIENTOS FUE CORONADA COMO REINA DE PUERTO NATALES EN EL MARCO DE SU 115° ANIVERSARIO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
REINA PTO NATALES

ANTO MIRANDA BARRIENTOS FUE CORONADA COMO REINA DE PUERTO NATALES EN EL MARCO DE SU 115° ANIVERSARIO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
PAT RURAL

HONGOS SILVESTRES DE MAGALLANES: EXPERTA DESTACA SU VALOR ECOLÓGICO, ALIMENTICIO Y ECONÓMICO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seminariocienciatpaine

IV VERSIÓN DEL SEMINARIO “CIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN TORRES DEL PAINE”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250