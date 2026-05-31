ANTO MIRANDA BARRIENTOS FUE CORONADA COMO REINA DE PUERTO NATALES EN EL MARCO DE SU 115° ANIVERSARIO

En el marco de las celebraciones por el 115° aniversario de Puerto Natales, se realizó la coronación de la nueva Reina de la comuna. La actividad reunió a vecinos y vecinas que acompañaron una de las jornadas tradicionales de la programación aniversario.

La nueva soberana comunal es Anto Miranda Barrientos, quien asumirá la representación de Puerto Natales durante las distintas actividades vinculadas a esta conmemoración y otras instancias de carácter comunitario.

La ceremonia estuvo marcada por la participación de las candidatas y el acompañamiento del público, que asistió para presenciar la elección y coronación de la representante comunal.

Desde la Ilustre Municipalidad de Natales y la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio felicitaron a la nueva reina, destacando su participación en el proceso y deseándole éxito en la responsabilidad de representar a la comuna.

Las actividades por el aniversario de Puerto Natales continúan desarrollándose con una variada programación destinada a la comunidad, en el marco de los 115 años de historia de la capital de la provincia de Última Esperanza.

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