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30 de mayo de 2026

CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS ABRIRÁ SUS PUERTAS EN EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS

​La comunidad podrá recorrer el edificio patrimonial y conocer parte de la historia judicial de la Región de Magallanes mediante visitas guiadas y una exposición especializada.

Corte de apelaciones

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas se sumará este domingo 31 de mayo a las actividades del Día de los Patrimonios, abriendo sus puertas a la comunidad entre las 10:00 y las 14:00 horas para dar a conocer la historia y el valor patrimonial del inmueble que alberga al tribunal de alzada.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en visitas guiadas por la casona ubicada en la intersección de calle José Nogueira con Avenida Independencia. El edificio fue construido a comienzos del siglo XX y desde 1960 es sede de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Las visitas permitirán conocer antecedentes sobre la arquitectura del inmueble, su relevancia histórica y el rol que ha desempeñado en el desarrollo institucional de la Región de Magallanes a lo largo de las últimas décadas.

Como parte de las actividades programadas, a las 12:00 horas el docente de Historia del Derecho de la Universidad de Magallanes, Carlos Díaz Villarroel, realizará una exposición sobre la instalación de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y su evolución en la historia regional.

La iniciativa busca acercar el patrimonio judicial a la ciudadanía y poner en valor uno de los edificios históricos más representativos del centro de Punta Arenas.


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