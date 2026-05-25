CLUB DEPORTIVO ESGRIMA PUNTA ARENAS DESTACÓ EL CRECIMIENTO DE LA DISCIPLINA Y SUS PROYECCIONES DESDE MAGALLANES

En el programa Polar en el Deporte, de Polar Comunicaciones, integrantes del Club Deportivo Esgrima Punta Arenas abordaron el desarrollo de la disciplina en la región de Magallanes, tras la realización de un importante torneo que reunió a competidores de distintas categorías y generaciones en la capital regional.

La conversación contó con la participación de Eduardo Rodríguez, junto a los deportistas Catalina Vargas, espadista cadete y juvenil; Rocío Espinoza, espadista cadete y juvenil; y Bruno Rodríguez, sablista sub 13 y precadete. Durante el espacio, compartieron parte de su experiencia competitiva, el valor formativo de la esgrima y el trabajo que realiza el club para fortalecer esta disciplina en Punta Arenas.

En Polar en el Deporte, también se destacó la presencia en la ciudad de Catherine Bravo, referente nacional de la esgrima chilena, multimedallista y deportista olímpica, quien valoró la organización del torneo y la motivación de los niños, niñas y jóvenes participantes. Su visita fue reconocida como un estímulo importante para las nuevas generaciones que practican este deporte en Magallanes.

Los invitados relevaron además el componente humano y social de estas competencias, donde deportistas de distintas regiones se reencuentran, comparten experiencias y fortalecen lazos más allá del resultado deportivo. En esa línea, Catalina Vargas, Rocío Espinoza y Bruno Rodríguez coincidieron en la importancia de competir, aprender y representar al club en instancias regionales, nacionales e internacionales.

De cara a los próximos desafíos, Eduardo Rodríguez explicó que el club continuará participando en competencias fuera de la región, con compromisos programados en ciudades como Antofagasta y Cartagena, además de procesos clasificatorios vinculados a torneos internacionales. Desde Magallanes, el Club Deportivo Esgrima Punta Arenas proyecta así un trabajo sostenido que combina formación, competencia y sentido de pertenencia regional.

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