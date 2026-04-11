ESGRIMISTAS MAGALLÁNICOS OBTIENEN 16 MEDALLAS EN TORNEO NACIONAL DE COYHAIQUE

Una destacada participación logró el Club Deportivo de Esgrima Punta Arenas en el primer torneo válido del Ranking Nacional 2026 de la Federación Chilena de Esgrima, realizado en Coyhaique entre el 27 y 29 de marzo, donde cinco deportistas magallánicos obtuvieron un total de 16 medallas.

La delegación, compuesta por integrantes del “Team Máster”, compitió en las categorías preveteranos y veteranos en las tres armas —sable, espada y florete—, tanto en modalidad individual como por equipos. En total, alcanzaron 4 medallas de oro, 3 de plata y 9 de bronce, enfrentando a representantes de 12 clubes provenientes de distintas regiones del país.

Entre los resultados más destacados figura Gladys Alvarado Díaz, quien obtuvo múltiples preseas, incluyendo títulos en la categoría Veteranos 2. También sobresalieron Yovana Cuevas Villa, Viviana Briones Saavedra, Jaime Mancilla Miralles y Gaspar Toledo Navarro, quienes lograron ubicarse en podios individuales y por equipos durante las tres jornadas de competencia.

El equipo fue dirigido por el maestro de esgrima Eduardo Rodríguez Verdugo, quien acompañó a los deportistas durante el torneo. Desde el club destacaron el compromiso de sus integrantes, muchos de ellos adultos que compatibilizan la práctica deportiva con sus actividades laborales y familiares.

El Club de Esgrima Punta Arenas mantiene abiertas sus actividades para quienes deseen integrarse a esta disciplina, con entrenamientos en el gimnasio fiscal los lunes, miércoles y viernes desde las 18:00 horas.

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