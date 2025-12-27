LOS MEJORES DE CHILE EN LA DISCIPLINA DE LA ESGRIMA ESTÁN EN PUNTA ARENAS

Punta Arenas cuenta con parte de los mejores esgrimistas del país y la Federación Chilena de Esgrima los reconoce por su trabajo, esfuerzo y suma de resultados obtenidos en las diferentes competencias oficiales en que participaron, premiando a los 3 mejores de Chile, conforme el ranking nacional año 2025 de cada categoría y arma en que se practica la esgrima olímpica, ceremonia de premiación que se realizó en la región Metropolitana, donde asistió la deportista Monserrat Quezada Briones como delegada del club para poder recibir y representar a los esgrimistas Magallánicos premiados.

Los esgrimistas premiados que pertenecen al Club Esgrima Punta Arenas que están dentro del selecto grupo de los 3 mejores del país año 2025 son:

· Josefa Rodríguez Venegas, 1° lugar Cadete. Arma Florete

· Josefa Rodríguez Venegas, 1° lugar Juvenil. Arma Florete

· Gladys Alvarado Diaz, 1° lugar Preveteranos Arma Sable

· Gladys Alvarado Diaz 1° lugar Veteranos 1. Arma Sable

· Franco Guerrero Muñoz, 2° lugar Sub7. Arma Florete.

· Franco Guerrero Muñoz, 2° lugar Sub7. Arma Espada.

· Gladys Alvarado Diaz, 2° lugar Veteranos 1. Arma Espada

· Danilo Araya Muñoz, 2° lugar Preveteranos. Arma Sable.

· Jaime Mancilla Miralles, 2° lugar Veteranos 1. Arma Sable

· Monserrat Quezada Briones, 3° lugar Precadete. Arma Espada

· Marcela Bustamante Núñez, 3° lugar Preveteranos. Arma Espada

· Gladys Alvarado Diaz, 3° lugar Veteranos 1. Arma Florete

· Cristian Gallardo Márquez, 3° lugar Veteranos 1. Arma Sable

· Jaime Mancilla Miralles, 3° lugar Preveteranos. Arma Sable

Además el Club Deportivo Esgrima Punta Arenas, hace entrega anual de reconocimientos a los deportistas que han destacado en diferentes ámbitos del deporte dentro de sus pares, este año el premio a la trayectoria deportiva fue para Josefa Rodríguez Verdugo, el premio al esfuerzo y compromiso recayó en Estaban Frey Guentelicán y la deportista revelación del año 2025 fue para Antonia Valdés Alarcón.

Como Club Deportivo, estamos orgullosos de los logros antes señalados, resultado del constante entrenamiento y buen ambiente en que se desarrollan las prácticas en el recinto deportivo, por lo que nos esforzamos en responder a la confianza que nos deposita el IND., al facilitarnos una dependencia que habilitamos como sala de esgrima, para que se logren los objetivos, siendo igualmente la principal fuente de aporte de deportistas al programa Promesas Chile y ser permanentemente un club que aporta deportistas clasificados como seleccionados nacionales a sudamericanos y panamericanos de la especialidad en categorías infantiles, cadete, juvenil, preveteranos y veteranos, consolidándonos por 9° año consecutivo como el mejor club de esgrima en la región de Magallanes.

Agradecemos a todos quienes trabajan en este prestigioso medio de comunicación por el permanente apoyo a los deportistas magallánicos y les deseamos unas felices fiestas de fin de año.

Atte. Club Esgrima Punta Arenas.





​



​



​



​



​



​

