7 de febrero de 2026

EN LA JUNTA DE VECINOS “LOS SUEÑOS DEL ANDINO” DE PUNTA ARENAS SE REALIZÓ UNA NUEVA PLAZA CIUDADANA DEL PROGRAMA GOBIERNO EN TERRENO

La iniciativa acercó diversos servicios públicos al sector alto de la capital regional, para que los vecinos y vecinas realicen diferentes trámites. ​

GET SUEÑOS DEL ANDINO 6

Cumpliendo con un compromiso que realizó la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena con los vecinos y vecinas del sector, el Programa Gobierno en Terreno llegó hasta la sede social de la Junta de Vecinos “Los Sueños del Andino” de Punta Arenas para realizar una nueva Plaza Ciudadana.

Respecto a esta iniciativa, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, señaló que “estamos muy contentos de la cantidad de servicios públicos que vinieron a acompañar este Gobierno en Terreno, que ayuda enormemente a los habitantes de este sector a acceder en su mismo barrio a estos servicios públicos”

En la instancia participaron instituciones como: Seremi de Bienes Nacionales; Seremi de Desarrollo Social y Familia junto a Conadi y el Registro Social de Hogares; Seremi de Seguridad Pública; Carabineros; Seremi de Agricultura, con sus equipos de Indap y Prevención de Incendios de Conaf; Seremi del Trabajo; Registro Civil; Banco Estado; Sernameg con la difusión de los programas Mujer Emprende y Mujeres Jefas de Hogar; Cormupa con Exámenes EMPA; además de la venta y recarga de tarjetas Bipay del transporte público mayor de Punta Arenas; y agrupaciones campesinas con sus productos.

La presidenta de la Junta de Vecinos “Los Sueños del Andino”, Lucila García, destacó esta iniciativa, asegurando que está “muy contenta, muy conforme por los servicios que han llegado a este sector, porque está alejado del centro, entonces es bueno que se acerquen a los vecinos todos estos servicios”.

Los vecinos y vecinas del sector aprovecharon cada uno de los servicios que participaron de esta primera Plaza Ciudadana del año 2026 del Programa Gobierno en Terreno, la que esperan se repita y, esperan, pueda incluir a más instituciones de las que participaron en la ocasión.




CARABINEROS DETIENE A DOS HOMBRES TRAS VIOLENTO FORCEJEO EN DOMICILIO DEL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

