Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

CÓMIC CUATREROS SE ESTRENARÁ EN LA "CORMAG-CON"

Buenos días región.

Juan Gabriel Paredes

El periodista Juan Gabriel Paredes Quezada fue invitado al programa Buenos días región para referirse a la realización de Cormag-con en Punta Arenas, evento que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de febrero en Zona Austral y que reunirá a ilustradores y artistas vinculados al mundo del cómic, el anime y la ilustración.

Durante la conversación en Buenos días región, el invitado destacó que en el marco de Cormag-con se realizará el lanzamiento de Cuatreros, una revista de cómics creada por autores nacionales provenientes de la región de Los Ríos, que presentarán esta historieta por primera vez en la región de Magallanes.

Paredes explicó que Cuatreros es un proyecto que comenzó en el año 2023 y que se nutre de elementos del folclore y de leyendas urbanas de la región de Los Ríos, trabajo que fue desarrollado a partir de documentación oficial y conversaciones con personas locales. En ese contexto, se realizará una charla abierta al público a las 19:00 horas en Zona Austral, donde los autores abordarán el proceso creativo de la revista.

En conversación con Polar Comunicaciones, el periodista valoró que Cormagcon permita visibilizar el cómic como una expresión artística que combina narrativa escrita y gráfica, a través de imágenes y relatos que se complementan. Además, destacó que cada artista contará con un espacio para exhibir su trabajo y ofrecer artículos a la venta, generando un vínculo directo con el público.

Finalmente, se adelantó que el proyecto Cuatreros tendrá una nueva etapa en marzo, cuando la historia será adaptada a un cortometraje, cuyo director de fotografía será Carlos Pape, con el objetivo de expandir el universo narrativo del cómic hacia el formato audiovisual.

Puedes ver el programa y el teaser del cortometraje aquí:



EX ALCALDE ANALIZA OBRAS PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS: EX HOSPITAL, BIBLIOTECA REGIONAL Y CENTRO CULTURAL BARRIO 18

