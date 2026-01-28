Punta Arenas,
28 de enero de 2026

CORMAG IMPULSA LA INDUSTRIA CREATIVA DESDE EL EXTREMO SUR CON EL 2° ENCUENTRO DE CÓMICS E ILUSTRADORES “CORMAG-CON 2026”

​Durante las tres jornadas del encuentro, los 50 ilustradores se desplegarán en distintos espacios del módulo central de la Zona Franca.

afiche

Tras el exitoso desarrollo del Encuentro de Cómics e Ilustradores “Chumanguito 2025”, realizado entre el 6 y el 9 de febrero de 2025 en la Zonaustral Punta Arenas, la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (C O R M A G) proyecta y consolida esta iniciativa cultural con la realización del 2° Encuentro de Cómics e Ilustradores “CORMAG-CON 2026”, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las industrias creativas en el extremo sur de Chile.

 
La primera versión reunió a 17 artistas locales, tiendas especializadas y actores del sector cultural, consolidándose como un espacio de difusión, encuentro y valorización del cómic y la ilustración como expresiones artísticas vinculadas a la identidad magallánica. Sus positivos resultados sentaron las bases para ampliar el alcance, la participación y la proyección de esta segunda edición.

 
Para CORMAG-CON 2026, la convocatoria superó ampliamente las expectativas, recibiendo a 50 artistas, ilustradores e historietistas, quienes participarán en una instancia de exhibición, creación y colaboración en torno a las artes gráficas y las narrativas visuales. Esta iniciativa busca diversificar la matriz productiva regional, visibilizar el talento creativo local y demostrar que, incluso desde territorios extremos, es posible generar valor cultural, económico y exportable.

 
El eje temático de esta versión será “La Antártica como fuente de inspiración”, relevando el valor simbólico, cultural y ambiental del territorio austral como motor creativo. El encuentro promueve una participación inclusiva, convocando tanto a artistas consolidados como a nuevos talentos, y reconociendo la diversidad de estilos, técnicas y miradas presentes en la región.

 
Durante las tres jornadas del encuentro, los 50 ilustradores se desplegarán en distintos espacios del módulo central de la Zona Franca, con 25 artistas en la sala Zonaustral (frente a la pista de patinaje) y 25 artistas en tiendas vinculadas a las industrias creativas —JordanKids, Imovies, La Fortaleza, La Comarca, Entrepáginas y Panini—, fortaleciendo el vínculo entre creación artística, comercio y público. A ello se suma una destacada muestra de 25 obras de técnica tradicional del reconocido artista magallánico Juan Carlos Alegría (Chico Alegría).

 
El programa contempla además charlas, talleres, lanzamientos editoriales y actividades familiares, entre las que destacan la inauguración con desfile de cosplayers kids, recorridos artísticos por el recinto, el lanzamiento del cómic Historietas de Cuatreros y la charla “Cómics e Identidad Regional”, junto a espacios formativos abiertos a la comunidad.

 
La entrada será gratuita y el evento se desarrollará entre las 10:00 y las 19:00 horas.

 
Desde C O R M A G, se releva que las industrias creativas representan una oportunidad estratégica para territorios como Magallanes, permitiendo generar nuevos públicos, atraer ingresos, fomentar la asociatividad entre artistas y demostrar que el talento regional puede proyectarse más allá de las fronteras. En este sentido, el encuentro contará con la participación de artistas regionales, nacionales e internacionales, y se está difundiendo activamente en Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia, fortaleciendo la integración cultural austral y el impacto positivo en el comercio local, el turismo y la economía regional.

 
CORMAG-CON 2026 busca consolidarse como un referente cultural del extremo sur de Chile, demostrando que desde Magallanes también se crea, se innova y se exporta talento, posicionando a la industria creativa como un pilar de desarrollo cultural y económico para la región.

LA SEGUNDA VERSIÓN DE CORMAG-CON LLEGA A PUNTA ARENAS EN FEBRERO Y CONTARÁ CON 50 ARTISTAS

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CONCEJAL GERMÁN FLORES DESTACA AVANCES EN SEGURIDAD REGIONAL CON CONTROL BIOMÉTRICO Y ADVIERTE RIESGO SANITARIO POR VERTEDERO MUNICIPAL

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA A LA CHILENA 2026 EN VILLA CERRO CASTILLO

AMIGO DE LA FAMILIA

NO ES COSA DE SUERTE