CORMAG INICIA PRIMER CICLO DE MENTORÍAS PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE MAGALLANES

La Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) dio inicio al primer ciclo de mentorías de la Red de Mentores de la CORMAG, una iniciativa orientada a fortalecer la gestión, el enfoque estratégico y la toma de decisiones de emprendedores y empresas de la región, a través del acompañamiento de profesionales y líderes con amplia trayectoria en el mundo de los negocios.

Este programa que tendrá una duración de 6 meses se desarrolla en alianza con el Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC operado por INACAP, y está dirigido a emprendedores y empresas que reciben apoyo de este centro, reforzando el trabajo colaborativo entre instituciones en beneficio del ecosistema emprendedor regional.

La Red de Mentores está conformada por altos ejecutivos y profesionales de las entidades socias de la CORMAG, quienes ponen su experiencia al servicio del desarrollo productivo de Magallanes, con el objetivo de disminuir brechas, ordenar procesos y potenciar capacidades en los negocios locales. Las mentorías se estructuran como espacios breves de acompañamiento estratégico, enfocados en la reflexión, el análisis y la priorización de acciones frente a desafíos concretos, aportando una mirada externa y experiencia práctica.

La Gerenta General de CORMAG, Yenny Oyarzo, destacó el sentido estratégico de esta iniciativa:

“La Red de Mentores de la CORMAG refleja nuestra convicción de que el desarrollo regional se construye desde la colaboración y el compartir experiencias. Contar con profesionales dispuestos a acompañar a emprendedores locales es una forma concreta de fortalecer la toma de decisiones y generar un impacto real en la sostenibilidad de sus negocios”.

Por su parte, la Jefa (S) del Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC, Mery Ruiz, valoró la alianza institucional que sustenta el programa:

“Este tipo de iniciativas complementa el trabajo que realizamos con emprendedores y empresas, entregando una mirada estratégica basada en la experiencia. La articulación con la CORMAG permite ampliar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer de manera integral la gestión empresarial en la región”.

La primera mentoría de este ciclo contó con la participación de Marcela Mansilla, fundadora de Ternurita Austral, quien valoró positivamente la experiencia vivida durante el proceso de acompañamiento estratégico.

En tanto, el mentor Asterio Andrade, Director Ejecutivo del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, destacó el rol formativo del proceso:

“La mentoría no busca entregar recetas, sino compartir experiencia, hacer las preguntas correctas y ayudar a que los emprendedores tomen decisiones mejor informadas, fortaleciendo sus proyectos y evitando errores que pueden ser costosos”.

Desde CORMAG indicaron que este primer ciclo de mentorías reafirma el compromiso de la Corporación por poner en valor la experiencia regional, fomentar relaciones virtuosas entre actores del ecosistema y contribuir activamente al desarrollo económico sostenible de Magallanes y de la Antártica Chilena.

