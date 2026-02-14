ARMADA DE CHILE CONTRIBUYE EN EJECUCIÓN DEL SEGUNDO OPERATIVO MÉDICO CONJUNTO EN EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

Durante un periodo aproximado de veinte días voluntarios médicos y profesionales de la salud de Fundación Acrux a bordo de unidades operativas de la Armada de Chile pudieron ejecutar una serie de prestaciones de salud a personal de diversos operadores antárticos, nacionales e internacionales, apostados en la Isla Rey Jorge.



A bordo de las unidades LSDH 90 "Sargento Aldea" y AGB 46 "Almirante Viel", los voluntarios de Acrux provenientes de diversas zonas del país, utilizaron la plataforma y capacidades clínicas de los buques para atender en las especialidades de otorrinolaringología, oftalmología, dermatología, dentista, traumatología, medicina interna y radiología.



Dicha experiencia permitió a los profesionales de la salud interiorizarse sobre la labor que realiza la Armada de Chile en estas latitudes: "Pude conocer la realidad de las personas que hacen soberanía en estas latitudes. Tanto la gente que está en las bases como del personal de la Armada que, dado sus formas de trabajo en turnos, tiene poca posibilidad de acceder a la atención de nuestras especialidades. Por lo tanto, creo que hemos sido un gran apoyo" señaló Paola Castillo, dermatóloga y voluntaria de Fundación Acrux.





En tanto, el comandante del rompehielos AGB 46 "Almirante Viel", Capitán de Navío Mario Costa valoró el apoyo brindado por los profesionales destacando "el apoyo desinteresado, con médicos de grandísima calidad y con un compromiso inigualable bajo cualquier situación". Roberto Levín, director ejecutivo de Fundación Acrux agradeció "el trabajo constante de la Armada de Chile, que nos ha acompañado siempre en esta labor, la que no se podría realizar sin su permanente compromiso en estas tareas de apoyo a la comunidad".



Fundación Acrux es una institución sin fines de lucro que realiza hace 23 años operativos médicos gratuitos para bajar la lista de espera en salud en lugares remotos del país donde no existen o cuentan con muy pocos médicos especialistas. La primera vez que llegaron al continente blanco fue el año 2024 donde se otorgaron cerca de 1.600 prestaciones atendiendo a personal y científicos de otras bases antárticas instaladas como la uruguaya y ecuatoriana.





