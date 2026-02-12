Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de febrero de 2026

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE ABRE CONVOCATORIA CIUDADANA PARA CLASIFICAR ESPECIES NATIVAS EN RIESGO

​El proceso permitirá aportar antecedentes científicos y registros hasta el 21 de febrero para definir medidas de protección de flora, fauna y hongos.

Condor vuela

El Ministerio del Medio Ambiente abrió la convocatoria ciudadana para participar en el 21º Proceso de Clasificación de Especies, mecanismo técnico que determina —en base a evidencia científica— el estado de conservación de especies nativas y la necesidad de implementar medidas de protección. La recepción de antecedentes se mantendrá disponible hasta el 21 de febrero.

En esta etapa se evaluarán 32 especies (taxa) que incluyen fauna, flora y hongos. Entre ellas figuran el cóndor andino, la chinchilla de cola corta, el degú de Isla Mocha, el lagarto dorado, además de diversas orquídeas y especies fúngicas. El proceso forma parte de las herramientas del Estado para actualizar listados de conservación y orientar políticas ambientales.

Durante el periodo de participación, cualquier persona u organización puede aportar información como registros de observación, estudios, datos de distribución, amenazas, fotografías o reportes de avistamiento. Los antecedentes pueden enviarse por correo electrónico al Ministerio o presentarse presencialmente en oficinas OIRS o dependencias regionales del organismo.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, llamó a sumarse al proceso señalando que información documentada puede ser clave para la protección de especies y ecosistemas. Desde Magallanes, autoridades destacan la relevancia de este tipo de instancias participativas, considerando la riqueza y singularidad de la biodiversidad del territorio austral.

Si quieres revisar el listado completo de las 32 especies en evaluación, ingresa aquí. 

Para más información, visita: https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/procesos-de-clasificacion/21o-proceso-de-clasificacion-de-especies-2025/  


Rayadito subantártico en la isla Gonzalo, en el archipiélago Diego Ramírez (Fotografía de Omar Barroso)

EQUIPO CHIC PRESENTA PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RAYADITO SUBANTÁRTICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

Mantenimiento aguas magallanes
nuestrospodcast
Condor vuela

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE ABRE CONVOCATORIA CIUDADANA PARA CLASIFICAR ESPECIES NATIVAS EN RIESGO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Condor vuela

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE ABRE CONVOCATORIA CIUDADANA PARA CLASIFICAR ESPECIES NATIVAS EN RIESGO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Mariela Quiroz, Subdirectora médica de Redsalud Magallanes

REDSALUD ACTIVA ACCESO PRIORIZADO FONASA PARA PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Convivencia_Escolar_Supereduc

CONVIVENCIA ESCOLAR CONCENTRÓ MÁS DEL 75% DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS EN 2025