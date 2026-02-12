12 de febrero de 2026
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE ABRE CONVOCATORIA CIUDADANA PARA CLASIFICAR ESPECIES NATIVAS EN RIESGO
El proceso permitirá aportar antecedentes científicos y registros hasta el 21 de febrero para definir medidas de protección de flora, fauna y hongos.
El Ministerio del Medio Ambiente abrió la convocatoria ciudadana para participar en el 21º Proceso de Clasificación de Especies, mecanismo técnico que determina —en base a evidencia científica— el estado de conservación de especies nativas y la necesidad de implementar medidas de protección. La recepción de antecedentes se mantendrá disponible hasta el 21 de febrero.
En esta etapa se evaluarán 32 especies (taxa) que incluyen fauna, flora y hongos. Entre ellas figuran el cóndor andino, la chinchilla de cola corta, el degú de Isla Mocha, el lagarto dorado, además de diversas orquídeas y especies fúngicas. El proceso forma parte de las herramientas del Estado para actualizar listados de conservación y orientar políticas ambientales.
Durante el periodo de participación, cualquier persona u organización puede aportar información como registros de observación, estudios, datos de distribución, amenazas, fotografías o reportes de avistamiento. Los antecedentes pueden enviarse por correo electrónico al Ministerio o presentarse presencialmente en oficinas OIRS o dependencias regionales del organismo.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, llamó a sumarse al proceso señalando que información documentada puede ser clave para la protección de especies y ecosistemas. Desde Magallanes, autoridades destacan la relevancia de este tipo de instancias participativas, considerando la riqueza y singularidad de la biodiversidad del territorio austral.
Si quieres revisar el listado completo de las 32 especies en evaluación, ingresa aquí.
Para más información, visita: https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/procesos-de-clasificacion/21o-proceso-de-clasificacion-de-especies-2025/
AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS
La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.
