MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE ABRE CONVOCATORIA CIUDADANA PARA CLASIFICAR ESPECIES NATIVAS EN RIESGO

El Ministerio del Medio Ambiente abrió la convocatoria ciudadana para participar en el 21º Proceso de Clasificación de Especies, mecanismo técnico que determina —en base a evidencia científica— el estado de conservación de especies nativas y la necesidad de implementar medidas de protección. La recepción de antecedentes se mantendrá disponible hasta el 21 de febrero.

En esta etapa se evaluarán 32 especies (taxa) que incluyen fauna, flora y hongos. Entre ellas figuran el cóndor andino, la chinchilla de cola corta, el degú de Isla Mocha, el lagarto dorado, además de diversas orquídeas y especies fúngicas. El proceso forma parte de las herramientas del Estado para actualizar listados de conservación y orientar políticas ambientales.

Durante el periodo de participación, cualquier persona u organización puede aportar información como registros de observación, estudios, datos de distribución, amenazas, fotografías o reportes de avistamiento. Los antecedentes pueden enviarse por correo electrónico al Ministerio o presentarse presencialmente en oficinas OIRS o dependencias regionales del organismo.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, llamó a sumarse al proceso señalando que información documentada puede ser clave para la protección de especies y ecosistemas. Desde Magallanes, autoridades destacan la relevancia de este tipo de instancias participativas, considerando la riqueza y singularidad de la biodiversidad del territorio austral.

Si quieres revisar el listado completo de las 32 especies en evaluación, ingresa aquí.

Para más información, visita: https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/procesos-de-clasificacion/21o-proceso-de-clasificacion-de-especies-2025/

