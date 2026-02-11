Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

NIÑOS Y NIÑAS DE MAGALLANES RECIBEN AYUDAS TÉCNICAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

​Sillas de ruedas, bipedestadores, coches neurológicos y equipamiento terapéutico fueron entregados a 14 niños y niñas de las comunas de Punta Arenas, Porvenir y Natales, gracias a una donación realizada por Fundación Te Apoyamos y gestionada junto al Club de Leones de Punta Arenas.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y niñas en situación de discapacidad de la Región de Magallanes, Fundación Te Apoyamos, creada por empresario y filántropo Andrónico Luksic, entregó ayudas técnicas especializadas a 14 familias que reciben atención en la  Corporación de Rehabilitación del Club de Leones de Punta Arenas. La iniciativa permitirá facilitar la movilidad, fortalecer los procesos de rehabilitación y apoyar la labor diaria de madres, padres y cuidadores.

La donación incluyó sillas de ruedas neurológicas, andadores grillo, una bañera terapéutica, un elevador eléctrico y un bipedestador, todos adaptados a las necesidades específicas de cada paciente y su entorno familiar.

"Quisiera darles las gracias por el apoyo entregado por la Fundación Te Apoyamos, que nos donó un coche con bipedestador muy hermoso. También al centro de rehabilitación que se han portado un siete con nosotros", declaró la madre de uno de los beneficiarios de estas ayudas técnicas. Otro apoderado destacó que "estamos muy contentos con la silla porque nos ayudará mucho a mejorar la calidad de vida de nuestro hijo".

Desde el Club de Leones, su presidente, Alejandro Vásquez Servieri, valoró el trabajo en conjunto con la fundación y el impacto de la iniciativa en la región. "La solidaridad es el motor que nos mueve y hoy ese motor late con más fuerza gracias a la Fundación Te Apoyamos. Cada implemento entregado es un compromiso cumplido con la inclusión. Estamos entregando dignidad, independencia y esperanza para el futuro, demostrando que cuando las instituciones se unen con un propósito claro, el impacto en la comunidad es incalculable".

La entrega se concretó tras una visita del equipo de la fundación a la zona, en el marco de su estrategia territorial 2025, orientada a llegar a los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad a lo largo del país. En esa instancia, se evaluaron más de 55 solicitudes de apoyo, priorizando estas ayudas técnicas.

La directora ejecutiva de la Fundación Te Apoyamos, Carolina Ubilla, destacó la importancia del trabajo colaborativo con organizaciones locales. "Valoramos profundamente el aporte que realizan instituciones como la Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur, que entregan apoyo concreto y altamente especializado en la zona austral del país. Este tipo de alianzas refleja nuestro compromiso con estar presentes donde más se necesita, fortaleciendo a las comunidades y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y sus familias", afirmó.

La Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur fue fundada en 1977 y entrega servicios de habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad desde la zona centro sur del país hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena, destacando por su enfoque especializado, su infraestructura y el uso de tecnología al servicio de la comunidad.

 

Con esta entrega, Fundación Te Apoyamos reafirma su compromiso de trabajar en alianza con organizaciones del área de la salud, fortaleciendo el acceso a diagnósticos, tratamientos y atenciones oportunas en regiones con necesidades prioritarias, y contribuyendo al bienestar de personas y familias a lo largo de todo Chile.


