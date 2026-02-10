ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES RESTABLECE LA VENTA DEL SOAP

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) informó hoy que las compañías de seguros quedaron habilitadas para volver a comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) depositara la nueva póliza del seguro y esta fuera publicada en el Diario Oficial, completando así el procedimiento administrativo exigido por la ley para su entrada en vigencia, permitiendo restablecer la venta del seguro obligatorio y dar continuidad a la protección de las personas

Cabe recordar que la venta del SOAP debió suspenderse de manera transitoria tras la publicación, el sábado 7 de febrero, de la Ley Jacinta, que introdujo modificaciones al seguro, entre ellas el aumento de los montos de las indemnizaciones. Mientras no se completó el procedimiento administrativo requerido para adecuar la póliza a las nuevas exigencias legales, las compañías se encontraban legalmente impedidas de comercializar el seguro, al no contar con la autorización oficial correspondiente.

Desde la Asociación de Aseguradores señalaron que las compañías estarían en condiciones de retomar la venta del seguro desde el 9 de febrero bajo las nuevas condiciones y coberturas establecidas por la Ley Jacinta. Precisaron, además, en línea con lo que públicamente ha señalado la Comisión para el Mercado Financiero, que las pólizas contratadas con anterioridad mantienen plena vigencia, con las coberturas y condiciones bajo las cuales fueron suscritas.









​

