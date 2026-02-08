Punta Arenas,
8 de febrero de 2026

INACH CONSOLIDA LIDERAZGO TECNOLÓGICO CON HISTÓRICA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA

​ ​ En el Continente Blanco. ​

Glider

La inversión conjunta en cinco plataformas tecnológicas de vanguardia, financiadas con más de $2.200 millones en los últimos cinco años, permitirá a Chile generar datos en tiempo real para la conservación marina y la toma de decisiones estratégicas en el Continente Blanco.



Recientemente se oficializó el convenio de colaboración científica entre el Instituto Antártico Chileno (INACH), Antarctica21 y la Fundación Antarctica21. Esta alianza surge tras la adjudicación de fondos en el XIII Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano Fondequip. Sin embargo, esta no es la primera instancia en la que el Instituto se adjudica un premio de este tipo para fines de investigación de excelencia.



El Programa de Equipamiento Científico y Tecnológico (Fondequip), de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), es un programa público que busca cubrir necesidades nacionales de infraestructura científica y posicionar a Chile como referente en la investigación internacional. En este contexto, el INACH ha consolidado su liderazgo institucional al adjudicarse cinco proyectos Fondequip en los últimos cinco años: cuatro de equipo tecnológico mediano y uno de equipo tecnológico mayor.



Al respecto, Andrés López, Subdirector Técnico de INACH, destacó la importancia de estos hitos para la institución, mencionando que "la adjudicación de estos cinco proyectos es una gran oportunidad para el INACH. Esto posibilita una actualización significativa y una mejor infraestructura científica, lo que nos permitirá fortalecer áreas de investigación como la paleontología, oceanografía, biología, microbiología y cambio climático".



Glider submarino



En 2022, en colaboración con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y bajo la dirección de la Dra. Lorena Rebolledo, oceanógrafa e investigadora del INACH, se adquirió un glider submarino autónomo para monitoreo oceanográfico con un financiamiento de $355 millones. Este equipo destaca por su eficiencia operativa, siendo capaz de descender hasta mil metros realizando ciclos de ascenso y descenso con una autonomía de uno a tres meses. Además, al ser desplegado desde botes Zodiac, incluso en condiciones de oleaje fuerte, reduce significativamente el tiempo de uso de embarcaciones mayores.



Este moderno equipo oceanográfico permite monitorear masas de agua y su relación con las Floraciones Algales Nocivas (FAN), además de identificar cómo el derretimiento glaciar influye en la estratificación de la columna de agua. Sus datos de alta resolución sirven para refinar modelos del acoplamiento océano-atmósfera y estudiar áreas de productividad marina prioritarias para la alimentación de depredadores naturales.



Plataforma Micro-CT



En 2023, la paleobotánica e investigadora del INACH, Dra. Cristine Trevisan, encabezó la postulación para la implementación de una plataforma Micro-CT de estudios tridimensionales de alta resolución. Esta iniciativa, financiada con $400 millones, tiene como objetivo potenciar el desarrollo científico multidisciplinario en la macrozona austral.



La plataforma funciona como un escáner de rayos X similar a los que se utilizan en medicina, pero diseñado para analizar objetos con una resolución extremadamente alta. Actúa como microscopio 3D o un X-Ray Microscope, permitiendo obtener imágenes tridimensionales detalladas sin destruir las muestras originales. Esto otorga un valor incalculable a la colección paleontológica de fósiles antárticos y patagónicos, permitiendo visualizar estructuras internas que de otro modo serían imposibles de observar. En Chile sólo se encuentran cuatro equipos de este tipo, y sólo uno con la capacidad de analizar fósiles.



Lander 



En 2024, se sumaron dos proyectos liderados por el investigador del INACH, Francisco Santa Cruz. El primero destaca por ser el único Fondequip Mayor de la serie, con $900 millones destinados a la adquisición de una plataforma submarina multiparamétrica (Lander) para la instalación de sensores en dos bahías ubicadas en Antártica, una cercana a la Base Prat de la Armada, y la otra en las cercanías de la Base Yelcho del INACH. 



Esta moderna unidad trabajará a 30 metros de profundidad y contará con sensores de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, fluorescencia, clorofila, materia orgánica disuelta, turbidez, presión parcial de CO2. Además incluirá un correntómetro ADCP, hidrófonos y un recolector robótico de ADN ambiental. 



Ferry Box



También bajo el liderazgo de Santa Cruz, este mismo año se adjudicó un sistema de monitoreo autónomo, llamado FerryBox, para mediciones oceanográficas superficiales, mediante una alianza público-privada financiada con $400 millones.



Este proyecto busca fortalecer el monitoreo ambiental en aguas antárticas y subantárticas. Es una de las primeras asociaciones de este tipo en Chile, permitiendo generar datos de alta resolución para diversas líneas de investigación, tales como cambio climático, modelamiento, biología marina, seguridad ambiental y análisis especializado.



Plataforma de secuenciación genética



En 2025, bajo la coordinación de Alejandro Font, Ingeniero en Biotecnología e investigador del INACH, se adjudicó un financiamiento de $156 millones para la implementación de una Plataforma de Secuenciación Genética de tercera generación (Oxford Nanopore) para la investigación en ecosistemas antárticos. Esta tecnología permitirá analizar material genético de forma rápida y directa, eliminando la necesidad de trasladar muestras a laboratorios especializados fuera de la región. 



La plataforma funcionará de forma dual: a bordo del buque rompehielos AP Almirante Viel y en el edificio de Laboratorios Embajador Jorge Berguño Barnes del INACH en Punta Arenas. Esta capacidad de procesamiento en terreno permitirá generar datos genómicos y metagenómicos en tiempo real durante expediciones antárticas de verano e invierno. Sus aplicaciones incluyen la vigilancia de patógenos emergentes (como el virus de la influenza aviar de alta patogenicidad), la detección de especies invasoras y la caracterización funcional de comunidades microbianas, aportando a la comprensión de los ecosistemas y efectos del cambio climático sobre la biodiversidad antártica.



Estas inversiones, que en conjunto superan los $2.200 millones, representan un impacto significativo en la soberanía científica de Chile en el Continente Blanco. Al integrar capacidades de monitoreo submarino, análisis genéticos en tiempo real y microscopía 3D de alta resolución, el INACH consolida una red de observación que fortalece la investigación oceanográfica, genómica y ambiental en la Antártica y macrozona sur. Esta infraestructura no solo aporta datos clave para comprender los efectos del cambio climático, sino que proporciona un soporte científico para la conservación de uno de los ecosistemas más críticos del planeta.



El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).


INACH PRESENTA LA CUARTA EDICIÓN DE SU ENCICLOPEDIA VISUAL DE LA ANTÁRTICA, UNA VENTANA AL CONOCIMIENTO POLAR

