INACH Y ANTARCTICA21 FIRMAN CONVENIO PARA MONITOREAR EL MEDIOAMBIENTE DEL OCÉANO AUSTRAL

El Instituto Antártico Chileno (INACH), la empresa Turismo Antarctica21 y la Fundación Antarctica21 firmaron el 13 de enero un convenio de colaboración científica. La iniciativa permitirá utilizar cruceros turísticos como plataforma científica para el monitoreo continuo del océano Austral, reforzando el papel de la Región de Magallanes en el conocimiento y protección del medioambiente antártico.





El encuentro reunió a representantes del mundo científico, autoridades regionales y del sector privado, en torno a una de las primeras alianzas público-privadas del país para el estudio de las aguas antárticas.





Este convenio permitirá instalar un sistema de monitoreo autónomo FerryBox en el Magellan Discoverer de Antarctica21, primer buque híbrido con capacidades polares construido en América, desarrollado en los astilleros de ASENAV en Valdivia. El equipo fue adjudicado por INACH y universidades asociadas a través del XIII Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano FONDEQUIP 2024 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).





El Director Nacional del INACH, Gino Casassa, resaltó que la alianza con Antarctica21 representa una oportunidad inédita para que el operador estatal colabore con el sector privado en materia de investigación. Aprovechó de recalcar que el uso de cruceros turísticos como plataforma científica permite trabajar sobre rutas de navegación que se repiten durante gran parte del año.





"Esta es una tremenda oportunidad de disponer de estos instrumentos modernos que son capaces de medir distintas variables a lo largo del trayecto, y de esa manera potenciar aún más los estudios, no solo del sur antártico chileno, sino de la comunidad nacional e internacional, porque los datos van a ser finalmente públicos", señaló.





También recordó que, aunque el INACH cuenta con un grupo pequeño de científicos propios, coordina una comunidad nacional de más de 300 investigadoras e investigadores y más de cien colaboradores extranjeros, quienes también se verán beneficiados con la información generada por el proyecto.





El instrumental contempla una inversión estimada de 398 millones de pesos y está diseñado para operar de manera continua y autónoma a bordo de la embarcación. Durante la navegación medirá variables como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros físico-químicos de la superficie del mar.





El investigador del INACH y coordinador responsable del proyecto, Francisco Santa Cruz, destaca que "gracias a las rutas regulares de navegación, el sistema recopilará datos a lo largo de los trayectos entre el sur de Chile, el mar de Weddell y la península Antártica hasta el interior del círculo polar. Esto permitirá disponer de información con alta resolución espacial y temporal en sectores donde hoy los registros son escasos y costosos de obtener. Todos los datos generados contribuirán a diversas iniciativas impulsadas por Chile para el monitoreo y protección del ecosistema, entre ellas, la red de sensores latitudinales y la propuesta de un Área Marina Protegida en la península Antártica".





El Director de la Fundación Antarctica21, Edgardo Vega, explicó que uno de los mayores desafíos de la ciencia antártica es contar con más datos, tanto en extensión geográfica como a lo largo del año. También destacó que el FerryBox aprovechará que los barcos operan alrededor de 300 días al año, cubriendo una amplia zona del océano Austral. El uso de la nave representa un aporte de financiamiento muy significativo, del orden cercano a los 6.000 millones de pesos anuales valorizados.





Uno de los grandes desafíos para la comunidad científica mundial es disponer de datos suficientes sobre el océano Austral. Iniciativas como el Southern Ocean Observing System (SOOS) o Insync buscan a través de la colaboración ampliar la recolección y entrega de observaciones físicas, químicas y biológicas para que todos los actores tengan acceso a los datos que sostienen decisiones públicas y privadas.





No es casualidad que la comunidad global esté empujando el modelo de "ships of opportunity": en abril de 2025, la UNESCO-IOC/GOOS acaba de respaldar buenas prácticas para reclutar embarcaciones no científicas, precisamente para reducir costos y aumentar cobertura, garantizando estándares de instalación, seguridad y gestión de datos. En otras palabras: lo que Chile pone en marcha aquí es coherente con la dirección en que se mueve la observación oceánica mundial.





Ciencia sin huella de carbono





Vega comentó, además, que Antarctica21 opera con una logística que mide su huella de carbono y la compensa en proyectos de conservación, de modo que los viajes del buque permiten realizar ciencia en un esquema de carbono neutralidad.





En efecto, Antarctica21 opera con una logística que mide anualmente su huella de carbono y la compensa en proyectos de conservación y captura de CO2. De este modo, este programa puede abrir una línea sin precedentes: datos oceanográficos antárticos obtenidos bajo un marco explícito de responsabilidad climática, conectando observación, transparencia y acción.





Sobre el impacto del convenio, Vega enfatizó la importancia de este vínculo para el trabajo de la Fundación y del país. "Yo diría que los impactos más relevantes, además de aportar al conocimiento científico para la toma de decisiones sobre Antártica, desde la perspectiva de nuestra Fundación, es que vamos a establecer un trabajo colaborativo con la principal institución que por ley tiene que desarrollar ciencia en Antártica".





Desde la empresa, el Presidente del Directorio de Antarctica21, Jaime Vásquez, valoró que la operación turística de la compañía se convierta también en una plataforma para la ciencia. Recordó que sus buques permanecen la gran mayoría del año en el mar austral. El ejecutivo recalcó que este convenio era una aspiración que venían buscando hace tiempo. "Lo anhelábamos, la verdad. Hace rato queríamos firmar con el INACH algún convenio de colaboración, porque el hecho de estar nosotros casi 300 días presentes en todo el mar austral es una plataforma que no se da, no es habitual".





A juicio de Vásquez, este acuerdo contribuye a consolidar el rol de Chile como uno de los grandes generadores de datos climáticos sobre la Antártica. Al mismo tiempo, refuerza el compromiso de la compañía con un turismo responsable que integra la ciencia y la educación en su operación.





En esta misma línea, la seremi de Ciencia de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos, destacó que este convenio es un hito en la vinculación público-privada en ciencia antártica, en línea con los esfuerzos del Gobierno por impulsar este tipo de colaboración.





Agregó que, en un contexto donde la mayor parte de la investigación se financia con recursos públicos, que una empresa local como Antarctica21 se articule con el INACH desde Magallanes refuerza el rol de la región como una de las principales puertas de entrada a la Antártica para programas de distintos países.





Con esto el proyecto Ferry Box Antártico se proyecta como una herramienta clave para comprender mejor el océano Austral y sus impactos en el clima global, fortaleciendo al mismo tiempo la cooperación entre Estado, academia y sector privado. Este convenio reafirma el rol de Magallanes como actor central en la ciencia y la protección ambiental del Continente Blanco.





El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).