Punta Arenas,
28 de enero de 2026

EL JANEQUEO DE LA ARMADA DE CHILE ARRIBA A PUNTA ARENAS TRAS ENVÍO DE MATERIAL PARA CONSTRUIR MUELLE ANTÁRTICO

​La Operación Base Soberanía es parte de los esfuerzos de Chile por fortalecer la conectividad, el abastecimiento y la presencia en la Antártica

janequeoarmada

El remolcador ATF-65 Janequeo de la Armada de Chile recaló en el muelle Capitán Juan Guillermos de la ciudad de Punta Arenas tras completar un despliegue antártico en el que transportó material para la construcción del nueve muelle en Bahía Fildes ubicado en la isla Rey Jorge.

Como publicó Infodefensa.com, el ATF-65 Janequeo, dependiente del Comando Anfibio y de Transportes Navales (Comafitran), con puerto base en Talcahuano, integra la Operación Base Soberanía que tiene como finalidad trasladar 8.000 toneladas de carga para la construcción del nuevo muelle en Bahía Fildes y la recuperación de la pista del aeródromo Teniente Marsh de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Esta operación forma parte de los esfuerzos de Chile por fortalecer la conectividad, el abastecimiento y la presencia permanente del país en la Antártica, clave para el desarrollo de actividades logísticas fundamentales para la presencia efectiva, operaciones científicas y logísticas en uno de los lugares más inhóspitos y extremos del planeta.

ATF-65 Janequeo

El ATF-65 Janequeo es un buque construido por el astillero indio Larsen & Toubro Shipbuilding y fue adquirido por la Armada de Chile en 2020. Su incorporación permitió fortalecer la capacidad de rescate y salvataje, tanto de buques civiles como militares, la salvaguarda de la vida humana en el mar, la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, el apoyo logístico en donde se requiera y la capacidad de realizar el rescate y salvataje de un submarino.

La unidad es el séptimo buque de la institución que recibe el nombre Janequeo. Tiene 70 metros de eslora, 19 metros de manga y un calado máximo de 6,2 metros. Desplaza 2.500 toneladas y posee una capacidad de tracción estática o Bollard Pull de 150 toneladas. Puede transportar 38 tripulantes y 22 pasajeros.

El buque está equipado con propulsión diésel-híbrida avanzada, posee un sistema de posicionamiento dinámico DP2 y puede combatir incendios, atender emergencias, realizar acciones de rescate, reabastecer suministros en alta mar, recuperar petróleo vertido en el mar y otras tareas.

Cuenta con dos motores principales MAN de 2290 kW, dos motores híbridos de 1600 kW de Siemens y alcanza una velocidad máxima de 13,5 nudos. Dispone de cuatro generadores de 1690 ekW de MTU además de dos propulsores de proa de 850 kW, dos propulsores de popa de 500 kW y hélices de paso controlable (CPP) de Wärtsillä.

La maquinaria de cubierta cuenta con un cabrestante de remolque tipo cascada de Rolls-Royce con una tracción nomimal de 350 toneladas, dos juegos de pasadores de remolque SWL Karmoy de 225 toneladas, dos sets de mordazas SWL Karmoy Shark Jaws de 450 toneladas, un rodillo de popa para maejo de anclas de 2,5 x 7 metros Rolls-Royce, dos cabrestantes de 15 toneladas SWL Rolls-Royce y una grúa de cubierta de 5 toneladas Sormec.

Fuente: infodefensa.com 


EJÉRCITO SE DESPLIEGA PARA APOYAR A LA COMUNIDAD ANTE INCENDIOS EN BÍOBÍO Y ÑUBLE

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

Leer Más

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

primera salida (1)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FELINO SILVESTRE PROTAGONIZA CHARLA SOBRE BIODIVERSIDAD EN MAGALLANES ESTE 28 DE ENERO

DEPORTE Y PARTICIPACIÓN MARCARON EL PRIMER TORNEO DE TENIS DE MESA DE VERANO EN PORVENIR

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA