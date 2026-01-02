DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MOP CIERRA 2025 CON PROYECTOS DESDE ARICA A LA ANTÁRTICA Y UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 143 MIL MILLONES DE PESOS

Con 52 obras finalizadas en todo el país, y con una ejecución histórica de más de 143 mil millones de pesos, la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas culminó el 2025 consolidando una gestión marcada por la cobertura territorial, proyectos estratégicos prioritarios para el Estado de Chile y una alta inversión pública, con iniciativas que abarcaron desde Arica hasta la propia Antártica Chilena.

En efecto, durante el año recién pasado la DOP ejecutó proyectos de infraestructura portuaria, costera, fluvial y lacustre, fortaleciendo la integración territorial, la actividad productiva local y la resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Uno de los principales hitos de 2025 fue el aumento del presupuesto institucional, que pasó de $125.417 millones en 2024 a $143.006 millones el 2025.

“Demostramos que es posible ejecutar inversión pública con rigor técnico, sentido territorial y una mirada estratégica de largo plazo. Ese es el rol que el MOP, a través de la DOP, ha cumplido durante 2025”, destacó el ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Núñez, quien recalcó que “planes como la meta presidencial de 17 Caletas Pesqueras para Chile o la renovación de bordes costeros, dan cuenta de la permanente necesidad de integrar el mar al desarrollo económico, turístico y social del país, y esta gestión de Obras Portuarias es una demostración de ese compromiso”.

Asimismo, el director nacional de Obras Portuarias, Ricardo Trigo, señaló que “el cierre de 2025 confirma que la DOP es un servicio con alta capacidad de ejecución y con impacto real en los territorios. Logramos aumentar el presupuesto y transformarlo en infraestructura concreta que mejora la vida de las personas y sus familias, fortalece la pesca artesanal y protege nuestras costas, ríos y lagos”.

En el ámbito de bordes costeros, la DOP desarrolló 11 proyectos de recuperación de playas y espacios públicos, junto con 25 proyectos de defensas costeras, que en total suman 10,7 kilómetros de infraestructura de protección, orientada a mitigar la erosión, enfrentar marejadas y reducir los riesgos asociados al cambio climático, incorporando además espacios públicos más seguros para las comunidades. A modo de ejemplo, fueron entregadas recientemente las obras de Playa Chinchorro (Arica) y Quellón.

Asimismo, el Plan 17 Caletas Pesqueras cerró 2025 con 11 caletas actualmente terminadas -entre ellas Talquilla, Manso, Puerto Oscuro, Horcón, Lo Rojas, Lebu, Niebla, Los Molinos Melinka, Quellón, Barranco Amarillo- y otras seis se encuentran en distinta etapa de en ejecución, beneficiando directamente a 20 mil pescadores, de los cuales cerca de 6 mil son mujeres.

En conectividad marítima austral, durante el año se avanzó en los procesos de nuevas barcazas para los lagos General Carrera, O’Higgins y Ranco, mientras que un hito estratégico del año fue el inicio de las obras de infraestructura portuaria en Bahía Fildes, en la Antártica Chilena, con una inversión de $28 mil millones, iniciativa de prioridad geopolítica, científica y logística, que refuerza la presencia del Estado de Chile en el territorio antártico.

