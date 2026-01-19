ANID FINANCIA LA SEGUNDA ETAPA DEL NODO LABORATORIO NATURAL ANTÁRTICO Y REFUERZA LA APUESTA DE CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTINENTE BLANCO

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) aprobó el financiamiento para la segunda etapa del Nodo Laboratorio Natural Antártico, iniciativa orientada a fortalecer el rol de Chile como plataforma científica, tecnológica y logística en la Antártica, articulando capacidades de investigación con desafíos territoriales y con agendas de cooperación internacional.

La adjudicación se enmarca en el Concurso Nodos de Especialización Laboratorios Naturales 2025, convocatoria con la que ANID dio continuidad a los nodos impulsados en 2023 para consolidar capacidades, profundizar líneas de trabajo y proyectar estas iniciativas a escala territorial.

El Nodo Antártico mantiene al Instituto Antártico Chileno (INACH) como organismo beneficiario y es ejecutado en colaboración con la Universidad de Magallanes (UMAG), el Instituto Milenio BASE y la Universidad Austral de Chile (UACh). La propuesta de continuidad se titula "Chile Antártico: articulación, identidad y cooperación hacia un futuro sostenible en el laboratorio natural" y su objetivo central es fortalecer la Antártica como Laboratorio Natural, promoviendo sinergias entre actores del sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), para lo que fueron asignados $330.204.000 pesos.

De acuerdo con el director nacional del INACH, doctor Gino Casassa, "los resultados que ha conseguido el Nodo han servido como un insumo fundamental para confeccionar un primer borrador del Plan Estratégico Antártico, ya que tratan aspectos transversales y son un análisis del quehacer antártico de nuestro país. Por ello, estamos felices de contar con un segundo período del Nodo Antártico y tener continuidad para reforzar las iniciativas construidas", expresa.

Iniciativas de la hoja de ruta

La segunda etapa se apoya en los datos levantados por la investigación diagnóstica del sistema CTCI antártico desarrollada en la primera etapa, que cerró con una hoja de ruta: un conjunto de iniciativas que involucra a instituciones públicas y a diversos actores vinculados al territorio antártico.

Para el doctor Marcelo González, director del Proyecto Nodo Antártico, "tenemos un diagnóstico bien profundo y detallado, con iniciativas que se han levantado con participación de los diferentes actores clave que permiten generar un trabajo sólido y muy útil para la toma de decisiones. Ahora lo que queda es focalizarse en las iniciativas priorizadas que surgen de esta investigación", comenta.

La cartera de iniciativas incluye acciones para robustecer la identidad antártica, fortalecer la gobernanza, avanzar en una política de datos antárticos y potenciar un turismo sustentable y patrimonial.

Una de las propuestas es la Alianza Interuniversitaria Chile-Antártica (AICA), concebida para integrar transversalmente el conocimiento antártico en la educación superior. La iniciativa avanzó con la aprobación y firma de un convenio marco entre el INACH y el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), en octubre de 2025, e incorpora la instalación de una secretaría ejecutiva encargada de su funcionamiento.

Otra línea es la iniciativa "Acción Patrimonial" en Punta Arenas, que busca revitalizar el Circuito Histórico Antártico. La medida apunta a conectar a la ciudadanía con el territorio: si bien el 98,3 % de los habitantes locales declara sentir un vínculo con la Antártica, más de la mitad no participa en actividades relacionadas, según datos de la Encuesta de Percepción realizada por el Nodo Antártico durante 2025.

En paralelo, esta segunda etapa contempla productos de apoyo a la comunidad científica, como una "Guía del Investigador(a)", concebida como herramienta para orientar la conducta y las buenas prácticas de quienes visitan el Continente Blanco con fines de investigación.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).