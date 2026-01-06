DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO VISITA EL INACH

Una delegación de representantes de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo visitó este lunes el Instituto Antártico Chileno (INACH) para conocer el trabajo que realiza la institución y su rol en la Política Antártica Nacional. La cita se desarrolló en el edificio principal del Instituto, donde los visitantes fueron recibidos por autoridades del organismo, encabezadas por el director (S) del INACH, Andrés López Lara.

Según López, durante el encuentro se revisaron los principales ámbitos de acción del INACH y se dialogó sobre el aporte de la ciencia que se realiza desde Chile, junto con los esfuerzos por resguardar el medioambiente en el Continente Blanco, así como el desarrollo de los distintos proyectos científicos en la región, con especial énfasis en energías renovables.

La comitiva estuvo integrada por Angelika Niebler, Dan Nica, Raúl de la Hoz, Michal Kobosko, Sara Matthieu e Isabella Lövin, todos miembros del Parlamento Europeo, cuyos países representados incluían Alemania, Polonia y España, entre otros.

La instancia permitió proyectar potenciales espacios de colaboración entre el INACH y el Parlamento Europeo en materias de ciencia antártica, cambio climático y sostenibilidad, reforzando el compromiso institucional con la cooperación internacional y el posicionamiento de Magallanes como puerta de entrada al territorio polar.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

​

