Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de enero de 2026

DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO VISITA EL INACH

​La comitiva estuvo integrada por Angelika Niebler, Dan Nica, Raúl de la Hoz, Michal Kobosko, Sara Matthieu e Isabella Lövin, todos miembros del Parlamento Europeo, cuyos países representados incluían Alemania, Polonia y España, entre otros.

parlamentoinach

Una delegación de representantes de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo visitó este lunes el Instituto Antártico Chileno (INACH) para conocer el trabajo que realiza la institución y su rol en la Política Antártica Nacional. La cita se desarrolló en el edificio principal del Instituto, donde los visitantes fueron recibidos por autoridades del organismo, encabezadas por el director (S) del INACH, Andrés López Lara.

Según López, durante el encuentro se revisaron los principales ámbitos de acción del INACH y se dialogó sobre el aporte de la ciencia que se realiza desde Chile, junto con los esfuerzos por resguardar el medioambiente en el Continente Blanco, así como el desarrollo de los distintos proyectos científicos en la región, con especial énfasis en energías renovables.

La comitiva estuvo integrada por Angelika Niebler, Dan Nica, Raúl de la Hoz, Michal Kobosko, Sara Matthieu e Isabella Lövin, todos miembros del Parlamento Europeo, cuyos países representados incluían Alemania, Polonia y España, entre otros.

La instancia permitió proyectar potenciales espacios de colaboración entre el INACH y el Parlamento Europeo en materias de ciencia antártica, cambio climático y sostenibilidad, reforzando el compromiso institucional con la cooperación internacional y el posicionamiento de Magallanes como puerta de entrada al territorio polar.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI DETIENE EN PUNTA ARENAS A SUJETO CON NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL POR DELITOS SEXUALES CONTRA UNA MENOR EN ARGENTINA

Leer Más

​El imputado, de 54 años de edad, quien se encuentra en situación migratoria irregular en el país, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva.

​El imputado, de 54 años de edad, quien se encuentra en situación migratoria irregular en el país, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva.

pdiinterpol
nuestrospodcast
parlamentoinach

DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO VISITA EL INACH

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
parlamentoinach

DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO VISITA EL INACH

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PAES

14 ESTUDIANTES DE MAGALLANES SE DISTINGUEN POR SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA REGIÓN ALCANZA PUNTAJES SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL EN COMPRENSIÓN LECTORA E HISTORIA

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Rio-Baker-baja-resolucion

MOP Y FAO INVITAN A PARTICIPAR EN TALLERES PARA CONSTRUIR LOS PRIMEROS INDICADORES DE SEGURIDAD HÍDRICA A NIVEL DE CUENCA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250