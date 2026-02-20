CHILE SUPERA LOS 6 MILLONES DE TURISTAS EXTRANJEROS EN 2025 Y ALCANZA SU MEJOR DESEMPEÑO DESDE 2017

La Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) informaron que durante 2025 ingresaron a Chile 6.004.567 turistas extranjeros, la cifra más alta registrada desde 2017 y el mejor resultado del sector en el período pospandemia. El número representa un aumento de 14,6% en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 5.239.233 llegadas, confirmando una tendencia sostenida al alza desde 2022.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, destacó que superar los 6 millones de visitantes posiciona a Chile como un destino consolidado a nivel internacional. Además, subrayó que, considerando la población del país —cerca de 19 millones de habitantes—, el volumen de turistas es altamente significativo en términos relativos dentro de la región, lo que evidencia una industria turística sólida, competitiva y con fuerte presencia territorial.

Desde Sernatur, su director nacional, Cristóbal Benítez, señaló que 2025 marca un hito para el país y que el resultado se alinea con el Plan de Promoción Turístico Internacional 2023-2027, orientado a recuperar los niveles prepandemia. Sudamérica se mantuvo como el principal mercado emisor, con Argentina y Brasil liderando los ingresos, junto a Bolivia, Perú y Colombia.

Las autoridades coincidieron en que el desafío ahora es fortalecer la promoción internacional, la conectividad y la sostenibilidad de la oferta turística. Para regiones como Magallanes, donde el turismo es un eje estratégico de desarrollo económico, estas cifras representan una oportunidad para consolidar su posicionamiento como destino de naturaleza, aventura y puerta de entrada a la Antártica.





​

