Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

CHILE SUPERA LOS 6 MILLONES DE TURISTAS EXTRANJEROS EN 2025 Y ALCANZA SU MEJOR DESEMPEÑO DESDE 2017

​La cifra representa un crecimiento de 14,6% respecto de 2024 y consolida la recuperación del turismo receptivo en el período pospandemia.

Fotos Archivo Temporada Cruceros 2023-2024 (5)

La Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) informaron que durante 2025 ingresaron a Chile 6.004.567 turistas extranjeros, la cifra más alta registrada desde 2017 y el mejor resultado del sector en el período pospandemia. El número representa un aumento de 14,6% en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 5.239.233 llegadas, confirmando una tendencia sostenida al alza desde 2022.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, destacó que superar los 6 millones de visitantes posiciona a Chile como un destino consolidado a nivel internacional. Además, subrayó que, considerando la población del país —cerca de 19 millones de habitantes—, el volumen de turistas es altamente significativo en términos relativos dentro de la región, lo que evidencia una industria turística sólida, competitiva y con fuerte presencia territorial.

Desde Sernatur, su director nacional, Cristóbal Benítez, señaló que 2025 marca un hito para el país y que el resultado se alinea con el Plan de Promoción Turístico Internacional 2023-2027, orientado a recuperar los niveles prepandemia. Sudamérica se mantuvo como el principal mercado emisor, con Argentina y Brasil liderando los ingresos, junto a Bolivia, Perú y Colombia.

Las autoridades coincidieron en que el desafío ahora es fortalecer la promoción internacional, la conectividad y la sostenibilidad de la oferta turística. Para regiones como Magallanes, donde el turismo es un eje estratégico de desarrollo económico, estas cifras representan una oportunidad para consolidar su posicionamiento como destino de naturaleza, aventura y puerta de entrada a la Antártica.



CARABINEROS DETUVO A CONDUCTOR TRASLADANDO A 15 TURISTAS BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL EN PUERTO NATALES

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE DOMINICANA QUE INGRESÓ MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA A MAGALLANES

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS RECIBE PRIMER CARGAMENTO DE SAL PARA ESTE INVIERNO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CHILE SUPERA LOS 6 MILLONES DE TURISTAS EXTRANJEROS EN 2025 Y ALCANZA SU MEJOR DESEMPEÑO DESDE 2017

pesca chile hacienda

HACIENDA DESTACA APORTE DE PESCACHILE AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE MAGALLANES

comisión de verdad y niñez

COMISIÓN VERDAD Y NIÑEZ ENTREGA DOCUMENTO DE INSTALACIÓN AL PRESIDENTE Y AVANZA EN ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO SOBRE NIÑEZ BAJO CUSTODIA DEL ESTADO

artesania epa