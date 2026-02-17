FALLA MAGALLANES-FAGNANO: ESTUDIO CONFIRMA QUE LAS PLACAS EN TIERRA DEL FUEGO SE DESPLAZAN 5,4 MM POR AÑO

La falla Magallanes-Fagnano, el principal accidente geográfico de Tierra del Fuego, marca el límite entre las placas de Scotia y Sudamericana. Cruzando la isla de este a oeste a través de Argentina y Chile, esta fractura ya ha demostrado en el pasado su capacidad para generar terremotos de magnitud superior a 7.

Debido a lo inhóspito del terreno en el lado chileno —marcado por fiordos, glaciares y la falta de caminos—, su comportamiento había sido un misterio. Sin embargo, un equipo de la Universidad de Chile logró determinar, por primera vez, que ambas placas se deslizan horizontalmente a una velocidad de 5,48 mm por año. Lo hicieron mediante tecnología satelital GNSS.

¿Podría ocurrir un terremoto en Tierra del Fuego?

La tasa de deslizamiento es un dato fundamental para comprender el comportamiento de una falla y su potencial peligro sísmico, ya que permite calcular cada cuánto tiempo podría ocurrir un gran terremoto.

La falla Magallanes-Fagnano (trazos rojo) en Tierra del Fuego. Crédito: DGL/FCFM/UChile. ​



El deslizamiento descrito en el estudio es de 5,48 mm por año y se presenta en un área específica de la falla —donde existen estaciones—, por lo que se requieren más estudios y estaciones en terreno para estimar el comportamiento de la placa de Scotia a lo largo de toda la traza de la falla. Pese a ello, las mediciones son consistentes con las realizadas en territorio argentino, que oscilan entre 5,9 y 6,6 mm por año.

El estudio también señala que la falla se encuentra "bloqueada" (no se desliza libremente) hasta una profundidad promedio de 6,45 km, lo que indica que está activa y cargando energía elástica que eventualmente podría liberarse. Al no detectarse una liberación de energía gradual o 'silenciosa' (fenómenos conocidos como slow-slip), la energía elástica se acumula. Esto aumenta la probabilidad de que la tensión se descargue mediante rupturas violentas o terremotos

Hasta ahora se desconoce cuándo ocurrió el último terremoto que rompió el segmento chileno de la falla, por lo que no es posible calcular matemáticamente la magnitud exacta acumulada hasta la fecha con los datos actuales. Sin embargo, en la sección argentina se han registrado eventos de magnitud 7.7 y 7.5 (secuencia de terremotos en 1949) y de 7 a 7.5 (1879).

Avances para estudiar fallas aisladas

“Estos estudios demuestran que las fallas geológicas están en constante movimiento, por lo que esta investigación abre oportunidades para la aplicación de la tecnología GNSS en la medición del desplazamiento de fallas en Chile”, sostuvo Francisco Delgado, académico del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile y autor principal de la investigación.

Es la primera vez que se utiliza esta tecnología para estudiar una falla en Chile, ya que, en general, las tasas de deslizamiento se obtienen directamente en terreno, algo que no es posible en la zona donde la falla Magallanes-Fagnano cruza territorio chileno. Los resultados de esta investigación demuestran la fiabilidad del uso de GNSS, ya que permite medir las posiciones de los puntos y sus variaciones en el tiempo con precisión milimétrica, de acuerdo con Delgado.

A diferencia de los sismómetros tradicionales, que registran ondas sísmicas, el GNSS permite medir el movimiento de la tierra con mayor precisión, transformándose en una herramienta clave para la prevención en zonas aisladas.





FUENTE: Meteored.cl

