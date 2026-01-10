Punta Arenas,
10 de enero de 2026

POR FALLAS ESTRUCTURALES, CONAF PROHÍBE A VEHÍCULOS CRUZAR PUENTE DE ACCESO A ZONA DE CAMPING EN LA RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR

El acceso peatonal está permitido, por lo que los vehículos deben quedar estacionados en sector de ingreso. Esta medida se mantendrá vigente hasta que exista una solución definitiva.

CONAF INFORMA CIERRE DE ÁREA DE ACAMPAR EN RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR

Debido a problemas estructurales, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes ha instruido el cierre para vehículos del puente que da acceso a la zona de camping en la Reserva Nacional Laguna Parrillar,

La medida fue resuelta tras comprobarse una serie de fallas estructurales de este puente y, de esta forma, prevenir el riesgo de accidente que podría producirse con los y las visitantes que, comúnmente, se trasladan en vehículos a esta área protegida administrada por CONAF que se encuentra en el sector sur de Punta Arenas.

Por tal motivo, el personal guardaparques sólo permitirá a los y las visitantes acceder caminando a las zonas de camping, mientras los vehículos deberán permanecer en un sector ubicado en el ingreso a la Reserva Nacional Laguna Parrillar.

La duración de esta medida se mantendrá hasta que CONAF encuentre solución a la situación del puente, así como considerar otras alternativas para el acceso.

REFUERZAN PREPARACIÓN Y LLAMADO A LA PREVENCIÓN ANTE INCENDIOS FORESTALES EN TIERRA DEL FUEGO

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

