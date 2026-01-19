CONAF MAGALLANES DESPLIEGA BRIGADISTAS HACIA EL BIOBÍO ANTE COMPLEJA TEMPORADA DE INCENDIOS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional de CONAF Magallanes, Mauricio Ruiz Bustamante, junto al jefe del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (DEPRIF), René Cifuentes, informaron a la ciudadanía sobre el despliegue de brigadistas de la región hacia la Región del Biobío para apoyar el combate de los incendios forestales que afectan a esa zona del país.

Un total de 15 especialistas provenientes de la Región de Magallanes se trasladaron hasta la ciudad de Concepción, con el objetivo de reforzar las labores de control y mitigación del fuego en uno de los escenarios más complejos de la temporada. El contingente está compuesto por brigadistas de Punta Arenas y Puerto Natales, además de personal técnico y manipuladores de alimentos, lo que permitirá una operación autónoma y sostenida en terreno.

Desde CONAF se destacó que esta dotación cuenta con la capacidad operativa necesaria para desenvolverse de manera independiente en la zona de emergencia, asegurando continuidad en las labores asignadas y un apoyo efectivo a los equipos que ya se encuentran trabajando en el Biobío.

La presencia de brigadistas de Puerto Natales y Punta Arenas releva el compromiso regional y comunal con la protección del territorio y la colaboración solidaria frente a emergencias que afectan a distintas regiones del país, fortaleciendo el trabajo interregional y el apoyo mutuo ante eventos de alto impacto como los incendios forestales.





