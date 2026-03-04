MAÑANA INICIA RETIRO DE INVITACIONES PARA OBRA DE TEATRO "YA NO TE GUSTO, ¿VERDAD?"

La Municipalidad de Punta Arenas informó que mañana jueves comienza la entrega de invitaciones gratuitas para la obra "Ya no te gusto, ¿verdad?", panorama imperdible organizado en el marco del Mes de la Mujer y que se presentará este sábado 7 de marzo, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr.

La puesta en escena es protagonizada por los reconocidos actores nacionales Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz, quienes interpretan a una pareja que regresa al hotel donde celebró su luna de miel para conmemorar 30 años de matrimonio. Lo que comienza como una celebración pronto da paso a una conversación profunda sobre el amor, la convivencia y las diferencias que surgen con el paso del tiempo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta obra forma parte de las primeras actividades culturales del año 2026 y se enmarca en la programación del Mes de la Mujer. "Es una obra que habla de una pareja que lleva 30 años de casados y que llega el momento de conversar. Él está muy enamorado y ella quiere separarse, un tema que es más común de lo que uno cree. Son dos grandes actores que han estado muchas veces en nuestra ciudad y en nuestro Teatro Municipal", señaló.

La autoridad comunal agregó que se trata de una invitación abierta a la comunidad para disfrutar del arte y reflexionar sobre temas cotidianos. "Como regalo para tener cultura, arte y diversión, pero también para hablar de situaciones que son parte de nuestra vida, estamos invitando a todos a esta obra. Se distribuirán 500 invitaciones, hasta dos por persona, y pedimos encarecidamente que quienes las retiren asistan, porque es un esfuerzo importante que realiza la Municipalidad y la Fundación Cultural para ofrecer entradas liberadas", enfatizó.

Por su parte, la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, Javiera Biskupovic, extendió la invitación a seguir participando de la Cartelera Cultural 2026. "Esta es una oportunidad para salir un poco de la rutina y asistir a una obra recomendada para mayores de 14 años. La historia nos muestra cómo un matrimonio transita por distintas etapas de la vida y abre una conversación profunda sobre las relaciones. Está pensada también para compartir en familia y tiene una duración aproximada de 60 minutos", indicó.

Las invitaciones podrán retirarse el jueves 5 de marzo, entre las 15:00 y las 19:00 horas en el Teatro Municipal, y entre las 15:00 y las 17:00 horas en Unimarc Sur, hasta agotar stock. Asimismo, el viernes 6 de marzo continuará la entrega exclusivamente en el Teatro Municipal, desde las 15:00 hasta las 19:00 horas o hasta agotar disponibilidad.