Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de febrero de 2026

600 ADULTOS MAYORES PARTICIPARON EN BINGOS SIMULTÁNEOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

​La actividad gratuita de verano promovió encuentro, entretención y participación comunitaria.

BINGO ADULTO MAYOR VERANO 2026 (7)

Un positivo balance realizó la Municipalidad de Punta Arenas tras la realización de dos bingos de verano desarrollados de manera simultánea esta tarde, instancia que convocó a cerca de 600 personas mayores de distintos sectores de la comuna.

El alcalde Claudio Radonich destacó que durante la temporada estival el municipio impulsó diversas actividades recreativas para distintos grupos etarios, incluyendo a los adultos mayores. "Durante el verano buscamos generar espacios para todos nuestros vecinos: deporte, cultura y entretención. Un grupo muy importante para nosotros son las personas mayores, por eso realizamos cuatro bingos en total. Esta es una instancia que sirve de excusa para reunirse, compartir y pasarlo bien. Ellos también tienen derecho a disfrutar y vivir momentos de alegría", señaló.

El jefe comunal valoró la alta convocatoria y recordó que la actividad es completamente gratuita y abierta a toda persona mayor, sin necesidad de pertenecer a un club. "Queremos que no sean siempre los mismos, sino ampliar la participación. Aquí no hay que estar inscrito en ninguna organización, solo tener ganas de compartir. El bingo es una excusa: también se baila, se canta y se conversa. Lo importante es generar comunidad", agregó.

Entre las asistentes estuvo Venus Lizana, quien participó junto a sus compañeras de condominio. "Ha sido estupendo, hemos bailado y conversado mucho. Para mí es una alegría reunirnos y salir de la rutina. Lo pasamos muy bien, gracias a la municipalidad", expresó.

Asimismo, Sandra González, quien acompañó a su padre, valoró la iniciativa. "Es una alegría enorme. Él espera con ansias cuándo entregan las entradas. Se entretiene mucho y está muy contento. Agradecemos esta oportunidad", comentó.

Desde el municipio indicaron que este tipo de actividades forman parte de una programación anual que busca fortalecer la participación y el bienestar de las personas mayores en Punta Arenas.


COREPM23-02-2026-1-Pleno

CORE APRUEBA MÁS DE $1.800 MILLONES PARA PROYECTO DEPORTIVO EN PUNTA ARENAS Y COMPRA DE TERRENOS EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARNAVAL “RUTA DE LOS MARES”: MÚSICA, CIRCO Y COLOR EN LOS BARRIOS EL PINGÜINO Y LOTEO DEL MAR

Leer Más

​La iniciativa gratuita, parte del ciclo “Vientos de Verano”, invita a las familias a un recorrido artístico de cinco estaciones que culminará con un gran espectáculo de cierre.

​La iniciativa gratuita, parte del ciclo “Vientos de Verano”, invita a las familias a un recorrido artístico de cinco estaciones que culminará con un gran espectáculo de cierre.

CIRCO DE LA MEMORIA 2
nuestrospodcast
seremi educación valentin q

SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES LLAMA A INFORMARSE SOBRE NORMATIVA DE ÚTILES, TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
BINGO ADULTO MAYOR VERANO 2026 (7)

600 ADULTOS MAYORES PARTICIPARON EN BINGOS SIMULTÁNEOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Celulares en clases_Santillana (1)

LEY QUE REGULA EL USO DE CELULARES EN COLEGIOS: ESTAS SON LAS EXCEPCIONES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
33933

ESTAFAS POR TELÉFONO: QUÉ DICE LA LEY Y DE QUÉ DEPENDE LA CONDENA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

publicite aquí