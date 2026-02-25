600 ADULTOS MAYORES PARTICIPARON EN BINGOS SIMULTÁNEOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

Un positivo balance realizó la Municipalidad de Punta Arenas tras la realización de dos bingos de verano desarrollados de manera simultánea esta tarde, instancia que convocó a cerca de 600 personas mayores de distintos sectores de la comuna.

El alcalde Claudio Radonich destacó que durante la temporada estival el municipio impulsó diversas actividades recreativas para distintos grupos etarios, incluyendo a los adultos mayores. "Durante el verano buscamos generar espacios para todos nuestros vecinos: deporte, cultura y entretención. Un grupo muy importante para nosotros son las personas mayores, por eso realizamos cuatro bingos en total. Esta es una instancia que sirve de excusa para reunirse, compartir y pasarlo bien. Ellos también tienen derecho a disfrutar y vivir momentos de alegría", señaló.

El jefe comunal valoró la alta convocatoria y recordó que la actividad es completamente gratuita y abierta a toda persona mayor, sin necesidad de pertenecer a un club. "Queremos que no sean siempre los mismos, sino ampliar la participación. Aquí no hay que estar inscrito en ninguna organización, solo tener ganas de compartir. El bingo es una excusa: también se baila, se canta y se conversa. Lo importante es generar comunidad", agregó.

Entre las asistentes estuvo Venus Lizana, quien participó junto a sus compañeras de condominio. "Ha sido estupendo, hemos bailado y conversado mucho. Para mí es una alegría reunirnos y salir de la rutina. Lo pasamos muy bien, gracias a la municipalidad", expresó.

Asimismo, Sandra González, quien acompañó a su padre, valoró la iniciativa. "Es una alegría enorme. Él espera con ansias cuándo entregan las entradas. Se entretiene mucho y está muy contento. Agradecemos esta oportunidad", comentó.

Desde el municipio indicaron que este tipo de actividades forman parte de una programación anual que busca fortalecer la participación y el bienestar de las personas mayores en Punta Arenas.

