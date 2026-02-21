Punta Arenas,
21 de febrero de 2026

LOS 60 MINUTOS QUE CAMBIARÁN EL FUTURO DE CHILE

Carta al director. ​

Señor Director:

Este año, el regreso a clases trae consigo una noticia alentadora tras la implementación de la Ley N° 21.778, que exige 60 minutos diarios de actividad física en los colegios. Esta medida representa mucho más que un simple ajuste de horario, pues constituye una decisión estratégica frente a una realidad preocupante donde más del 50% de los niños, niñas y adolescentes en Chile presenta sobrepeso u obesidad según datos del Ministerio de Salud.

Su mayor valor reside en la formación de hábitos desde temprana edad. Promover una vida activa en la etapa escolar es la clave para enfrentar este escenario, ya que el movimiento incorporado en la infancia tiende a mantenerse en la adultez e impacta positivamente en la salud física, la salud mental y el rendimiento académico. Debemos considerar que el sedentarismo no solo afecta el desarrollo corporal, sino que también se asocia a mayores niveles de estrés y depresión en edades cada vez más tempranas.

Esto resulta especialmente relevante para un país que envejece de forma acelerada. El Instituto Nacional de Estadísticas ha advertido que la población mayor crecerá sostenidamente en las próximas décadas y, por lo mismo, fomentar el deporte desde la niñez funciona como una política sanitaria de largo plazo.

Estos 60 minutos no son un recreo extendido, sino una inversión estratégica en el bienestar futuro de nuestro país.

Nicolás Calderón

Country Manager Smart Fit Cono Sur


CHILE ENTRE LOS 10 PAÍSES DEL MUNDO CON MAYOR PROPORCIÓN DE MUERTES LIGADAS A LA CONTAMINACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

JAIME JELINCIC ANALIZÓ LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA ECONOMÍA DE MAGALLANES